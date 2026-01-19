Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành phiên trù bị

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước. Sáng nay, 19/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), đại hội tiến hành phiên trù bị.

tong-bi-thu-to-lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 25/1/2026. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

191dh5.jpg
tp-191dh8.jpg
tp-191dh7.jpg
Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Như Ý.

Chủ đề của Đại hội là: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Cùng với đó là Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về công tác chuẩn bị đại hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, đã phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức dự đại hội. Có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ như các đại hội trước.

Bà Hà thông tin, qua tính toán, có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng, tiết kiệm nguồn lực lớn về giấy, mực in và nguồn nhân lực. Đến nay, hầu hết đại biểu đã mở máy tính bảng và chủ động nghiên cứu tài liệu từ sớm.

tienphong-191dh.jpg
Pa nô chào mừng Đại hội XIV của Đảng bên ngoài Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Như Ý.

Bên cạnh đó, bà Hà cho biết còn có ứng dụng phần mềm tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu trong đại hội, hỗ trợ thẻ an ninh và nhiều phần mềm khác, là minh chứng cho tinh thần giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian do ứng dụng công nghệ thông tin.

Dự kiến, Đại hội XIV sẽ được tổ chức trong 6,5 ngày, tiết kiệm được 1,5 ngày so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ trước tổ chức trong 8 ngày).

Trường Phong - Luân Dũng - Như Ý
#Đại hội Đảng #Đại hội XIV của Đảng #Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng #Đại hội XIV

Xem thêm

Cùng chuyên mục