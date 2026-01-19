Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành phiên trù bị

TPO - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước. Sáng nay, 19/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), đại hội tiến hành phiên trù bị.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 25/1/2026. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Các đại biểu đến dự phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Như Ý.



Chủ đề của Đại hội là: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Cùng với đó là Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về công tác chuẩn bị đại hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, đã phát 1.586 máy tính đến tất cả đại biểu chính thức dự đại hội. Có khoảng 1.000 trang tài liệu/đại biểu được phát qua máy tính bảng, thay thế toàn bộ số tài liệu bằng giấy tờ như các đại hội trước.

Bà Hà thông tin, qua tính toán, có khoảng 1,6 triệu trang tài liệu giấy được thay thế bằng tài liệu trên máy tính bảng, tiết kiệm nguồn lực lớn về giấy, mực in và nguồn nhân lực. Đến nay, hầu hết đại biểu đã mở máy tính bảng và chủ động nghiên cứu tài liệu từ sớm.

Pa nô chào mừng Đại hội XIV của Đảng bên ngoài Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Như Ý.



Bên cạnh đó, bà Hà cho biết còn có ứng dụng phần mềm tổng hợp ý kiến phát biểu của đại biểu trong đại hội, hỗ trợ thẻ an ninh và nhiều phần mềm khác, là minh chứng cho tinh thần giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí và thời gian do ứng dụng công nghệ thông tin.

Dự kiến, Đại hội XIV sẽ được tổ chức trong 6,5 ngày, tiết kiệm được 1,5 ngày so với nhiệm kỳ trước (nhiệm kỳ trước tổ chức trong 8 ngày).