Đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Sáng 19/1/2026, trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước. Sáng nay, 19/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội), đại hội tiến hành phiên trù bị.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt vòng hoa, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 25/1/2026. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức trong 6,5 ngày, từ 19 - 25/1.