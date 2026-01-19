Sơn La điều động, bổ nhiệm 194 cán bộ

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sơn La điều động, bổ nhiệm 194 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp về công tác tại Ban CHQS 75 xã, phường. Các cán bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh Sơn La trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ về thực hiện nhiệm vụ tại Ban CHQS các xã, phường.

Ngày 19/1, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Sơn La đồng loạt tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp về công tác tại Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đợt điều động, bổ nhiệm lần này có tổng số 194 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp được phân công nhiệm vụ tại Ban CHQS 75 xã, phường. Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao 27 quyết định bổ nhiệm Chính trị viên phó, 40 quyết định bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng, 34 quyết định điều động trợ lý và 93 quân nhân chuyên nghiệp giữ các chức danh nhân viên chuyên môn, kỹ thuật tại Ban CHQS cấp xã, phường.

Theo Bộ CHQS tỉnh Sơn La, các cán bộ, quân nhân được điều động, bổ nhiệm đều là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong tình hình mới.

Ngày 14/1, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS xã, phường trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao quyết định cho cán bộ thuộc 75 Ban CHQS cấp xã, phường, trong đó các sĩ quan quân đội chính quy đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường có thời hạn.

Việc kiện toàn tổ chức Ban CHQS cấp xã, phường được triển khai theo Kết luận số 228-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương đưa sĩ quan thường trực về xã. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng quân sự cơ sở, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.