Đại sứ Pháp chia sẻ kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

TPO - Đại sứ Pháp Olivier Brochet đánh giá rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm mang ý nghĩa bản lề, cả trên phương diện trong nước lẫn quốc tế. Sự kiện này sẽ tạo cơ sở để các đối tác như Pháp điều chỉnh và làm sâu sắc hơn chương trình hợp tác cụ thể với Việt Nam.

Ảnh: Như Ý

Tin tưởng vào triển vọng kinh tế

Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhận định rằng Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh nỗ lực cải cách kinh tế và hành chính. Năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều luật quan trọng liên quan đến đầu tư, quản trị kinh tế và chính sách công, nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả điều hành và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Đại sứ Pháp, những nỗ lực cải cách đó đang được cộng đồng đầu tư quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Pháp và châu Âu, quan tâm rất sát sao. Điều mà doanh nghiệp Pháp kỳ vọng từ kết quả Đại hội XIV của Đảng là một khuôn khổ chính sách rõ ràng, ổn định và dễ dự đoán, đặc biệt về thủ tục hành chính, thuế, cấp phép và tài chính.

Nghiên cứu của EuroCham cho thấy hơn 70% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tin tưởng vào triển vọng kinh tế của Việt Nam, và phần lớn có kế hoạch duy trì hoặc mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới xuất hiện những chia rẽ và bất ổn ngày càng rõ nét, Đại sứ Olivier Brochet khẳng định Pháp và Việt Nam cùng chia sẻ những cam kết căn bản: Tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, bảo vệ chủ quyền quốc gia, và duy trì chủ nghĩa đa phương để tìm kiếm giải pháp tập thể cho những vấn đề sống còn của thế giới.

Ông khẳng định, Pháp đánh giá cao vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế, từ việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đến đăng cai lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - dấu mốc cho thấy Việt Nam có khả năng tham gia định hình các chuẩn mực quốc tế. Pháp cũng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội nghị rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Cam kết quốc tế của Việt Nam còn được thể hiện qua việc phê chuẩn Hiệp định Biển cả về quản lý đại dương, có hiệu lực từ ngày 17/1/2026, một bước đi được Pháp đánh giá cao trong nỗ lực bảo vệ các tài sản chung toàn cầu.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Ảnh: Thu Loan

Trọng tâm hợp tác

Trong 40 năm kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới năm 1986, Việt Nam đã đạt được những chuyển biến sâu rộng: Giảm nghèo mạnh mẽ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác quốc tế. Pháp là một trong những đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam ngay từ sau khi đất nước thống nhất, khởi đầu bằng hợp tác văn hóa, khoa học và kỹ thuật, rồi mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, thể chế và hội nhập quốc tế.

Ngày nay, Việt Nam được nhìn nhận là một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và giữ vai trò trung tâm trong ASEAN. Pháp tiếp tục ủng hộ quỹ đạo phát triển này thông qua hợp tác kinh tế, học thuật, khoa học và thể chế.

Đại sứ Pháp đánh giá, Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu phát triển rất rõ ràng cho các mốc vào năm 2030 và 2045, gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế số. Với tư cách là Đối tác Chiến lược toàn diện, Pháp chủ trương hỗ trợ Việt Nam bằng những cách tiếp cận cụ thể và dài hạn: Đồng hành trong cải cách, tài trợ các dự án mang tính cơ cấu, và xây dựng quan hệ đối tác bền vững trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, Pháp ủng hộ mạnh mẽ các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ JETP (Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng), với khoản đóng góp 500 triệu euro thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Hai dự án đầu tiên do AFD tài trợ đã được triển khai trong năm 2025, gồm 67 triệu euro cho mạng lưới truyền tải điện và 76 triệu euro cho dự án thủy điện tích năng Bác Ái - một dự án then chốt để tích hợp năng lượng tái tạo và tiến tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Trong lĩnh vực giao thông và cơ sở hạ tầng, Pháp mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các dự án quy mô lớn như đường sắt, kết nối đô thị và hàng không dân dụng. Đặc biệt, về đường sắt cao tốc, Pháp bày tỏ mong muốn tham gia sâu vào quá trình phát triển dự án. Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Pháp (SNCF) đang tăng cường hợp tác, trong khi một liên danh Pháp - Tây Ban Nha đã được lựa chọn để tư vấn cho phía Việt Nam trong dự án quan trọng này.

Trong lĩnh vực quốc phòng, một ý định thư giữa Bộ Quốc phòng hai nước đã được ký kết, thể hiện cam kết chung trong việc tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định khu vực và sự tự chủ chiến lược của Việt Nam. Bên cạnh đó, Pháp cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự vì mục đích hòa bình.

Đại sứ Pháp cho biết, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức xác lập các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, qua đó giúp Pháp và các đối tác châu Âu điều chỉnh trọng tâm hợp tác. Trong năm 2026, mục tiêu chung là làm sâu sắc hơn hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, gồm năng lượng, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, giảm phát thải carbon, y tế, giáo dục và kinh tế số, trên nền tảng quan hệ đối tác lâu dài, tin cậy và cùng có lợi.