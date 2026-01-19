Hưng Yên: Đề xuất xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải

Thông tin với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Đoàn, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến (tỉnh Hưng Yên) cho biết, UBND xã Việt Tiến vừa báo cáo, đề xuất lựa chọn địa điểm xây dựng "Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải” trên địa bàn xã. UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành liên quan triển khai các nội dung liên quan đến đề xuất này.

Kênh đào Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn xã Việt Tiến

Xã Việt Tiến không chỉ là địa bàn gắn liền với công trình mà còn mang trong mình một giá trị lịch sử – văn hóa đặc biệt. Thôn Vân Nội, xã Việt Tiến chính là quê hương thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính từ mạch nguồn quê ngoại ấy, những giá trị về lao động, tình yêu thương con người và sự gắn bó sâu nặng với nông dân, nông thôn đã sớm hình thành và trở thành một phần quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuối năm 2005, nhà thờ bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trên khu đất đình làng cũ của thôn Vân Nội. Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là không gian lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý về thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và dòng họ Hoàng – một dòng họ có truyền thống hiếu học, yêu nước và cống hiến cho dân tộc.

Việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải tại xã Việt Tiến mang ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là sự tri ân đối với vị lãnh tụ vĩ đại mà còn là biểu tượng trực quan, sinh động khẳng định rằng công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải không đơn thuần là một công trình kinh tế mà là kết tinh của tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”, “lấy lao động làm nền tảng”.

Công trình Đại thủy nông Bắc Hưng Hải được khởi công xây dựng năm 1958 với chiều dài hơn 232 km qua địa bàn 4 tỉnh thành gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương (cũ).

Công trình được xây dựng nhằm bảo đảm phục vụ việc tưới, tiêu và thoát úng nước cho một vùng tứ giác có diện tích tự nhiên gần 215.000 ha, giới hạn bởi sông Hồng, sông Đuống, sông Thái Bình và sông Luộc. Đây là công trình trị thủy đầu tiên của miền Bắc, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung.