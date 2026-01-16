Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Hưng Yên công bố giá đất mới: Cao nhất 100 triệu đồng, có nơi tăng 10 lần

Trần Hoàng
TPO - Theo bảng giá đất mới, khu vực phường Phố Hiến là nơi có giá đất cao nhất tỉnh Hưng Yên với mức 100 triệu đồng. Một số khu vực khác tăng cao so với mức cũ.

Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hưng Yên vừa thông qua nghị quyết ban hành bảng giá đất mới, chính thức áp dụng từ 1/1/2026. Bảng giá mới thay thế toàn bộ các bảng giá cũ áp dụng đến hết năm 2025, với nguyên tắc tiếp cận sát hơn với giá thị trường.

Tại khu vực TP Hưng Yên cũ, mức giá cao nhất được xác định giá 100 triệu đồng/m2 đối với đất ở vị trí 1 trên đường Điện Biên (đoạn từ Tô Hiệu đến ngã tư Nguyễn Thiện Thuật), tăng 3,6 lần so với bảng giá cũ.

Đường Điện Biên vị trí 1 có mức giá đất cao nhất tỉnh Hưng Yên, 100 triệu đồng/m2. Ảnh chụp màn hình

Nhiều tuyến phố trung tâm khác cũng ghi nhận mức điều chỉnh mạnh như: Hồ Xuân Hương lên 56 triệu đồng/m2 (tăng 5,6 lần), Đoàn Thị Điểm 52 triệu (tăng 5,2 lần), Chu Mạnh Trinh 55 triệu (tăng 5 lần) và Chùa Chuông 55 triệu đồng/m2 (tăng 3,7 lần).

Một số khu vực trước đây có giá đất thấp nay tăng rất mạnh. Mặt đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn đê sông Hồng - Phan Đình Phùng) được xác định 40 triệu đồng/m2, cao gấp 10,8 lần.

Tại khu vực Văn Giang cũ - nơi tập trung dày đặc các khu đô thị và dự án nhà ở, giá đất ở cũng được điều chỉnh tăng 3-4 lần trên nhiều tuyến trục chính.

Đường ĐT 379B (vị trí 1) lên 55 triệu đồng/m2, tăng 3,2 lần; đoạn ĐT 379 từ giáp xã Phụng Công đến Nghĩa Trụ đạt 50 triệu đồng/m2, tăng 3,3 lần.

Các tuyến đường rộng trên 15m trong các khu đô thị mới được xác lập mức giá 45-60 triệu đồng/m2, trong đó Vinhomes Ocean Park 2 và 3 đạt 60 triệu đồng/m2, Khu nhà ở phố mới Văn Giang 52 triệu và Alluvia City khoảng 40 triệu đồng/m2. Đây là những khu vực được xem là "vùng đệm" giữa Hà Nội và Hưng Yên, phản ánh rõ xu hướng giãn dân và mở rộng không gian đô thị Thủ đô.

Bảng giá mới cũng ghi nhận những trường hợp tăng đột biến tại một số tuyến đường. Mặt đường Trần Thánh Tông (đoạn từ cầu sang chợ Thành Đạt đến phố Lý Thường Kiệt) được xác định 80 triệu đồng/m2, tăng 8,4 lần. Đường Trần Quang Khải (đoạn Trần Thánh Tông - cầu Thái Bình) tăng 8,3 lần...

Trần Hoàng
