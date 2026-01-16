Cú hích hạ tầng khơi thông dòng chảy, bất động sản phía Đông TP.HCM bứt tốc

Ngày 15/01/2026 sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hành trình phát triển hạ tầng tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đó là cột mốc mà cùng lúc, TP.HCM và Đồng Nai đồng loạt khởi công ba dự án cầu trọng điểm: cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2 và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), mở ra tương lai liên kết hạ tầng vùng đồng bộ, quy mô và hiếm có trong lịch sử phát triển khu vực Đông Nam Bộ.

Không chỉ là những công trình giao thông chiến lược, 3 cây cầu vừa kết nối liền mạch khu vực phía Đông TP.HCM, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bất động sản của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng kinh tế mới của cả nước và khu vực.

Hạ tầng phía Đông tăng tốc, tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho bất động sản

Phía Đông TP.HCM được xác định là khu vực chiến lược, hội tụ các điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế - xã hội mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, chỉ khi các dự án hạ tầng trọng điểm ồ ạt triển khai, khu vực này mới thực sự được khai mở tiềm năng một cách toàn diện.

Ba cây cầu mới chính thức khởi công có vị thế quan trọng đặc biệt trong mạng lưới hạ tầng Đông Nam Bộ. Trong tương lai, đây là những công trình sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối TP.HCM với Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Trong đó, cầu Cát Lái kết nối TP.HCM với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) có tổng vốn đầu tư dự kiến 18.300 tỷ đồng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ 45 phút (chưa kể thời gian chờ phà) xuống chỉ còn 20 phút. Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) sẽ mở thêm mạch lưu thông trực tiếp từ trung tâm Đồng Nai (phường Long Hưng, Biên Hòa cũ) với TP. Thủ Đức, tổng mức đầu tư 11.495 tỷ. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 nối liền khu Nam TP.HCM với Nhơn Trạch, với tổng vốn đầu tư 23.185 tỷ đồng.

Cầu Long Hưng khởi công khơi thông kết nối phía Đông TP.HCM

Đây là 3 cây cầu quan trọng giúp mở rộng khả năng giao thương giữa hai khu vực công nghiệp, logistics và đô thị lớn nhất vùng Đông Nam Bộ hiện nay. Mạng lưới giao thông phía Đông TP.HCM còn được hoàn thiện với các tuyến đường huyết mạch như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, và đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành… góp phần hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế và động lực kinh tế dài hạn.

Thông lệ từ thị trường toàn cầu cho thấy, giá trị bất động sản tại các khu vực gần các dự án hạ tầng lớn luôn tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt sau khi công trình hoàn thành. Khu vực phía Đông TP.HCM và Đồng Nai, nhờ loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, nhất là ba cây cầu kết nối trọng điểm, đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục dẫn đầu xu hướng tăng trưởng bất động sản.

Bất động sản pháp lý sạch lên ngôi - cơ hội của “siêu đô thị” phía Đông

Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt, hướng đến môi trường minh bạch hơn và phát triển bền vững khi các quy định mới từ Luật Đất đai sửa đổi và Luật Kinh doanh Bất động sản chính thức có hiệu lực.

Các dự án đầy đủ pháp lý như phân khu Izumi Canaria của đô thị tích hợp Izumi City sẽ lên ngôi

Nhờ sức bật hạ tầng, một số dự án bất động sản tại phía Đông TP.HCM đang là tâm điểm thị trường nhờ vị trí chiến lược và tiềm năng tăng trưởng vượt trội, tiêu biểu là các đô thị tích hợp quy mô lớn do Nam Long cùng các đối tác Nhật Bản phát triển, như Izumi City 170 ha (Long Hưng) hay Elyse Island 45 ha (đảo Đại Phước)... Tín hiệu cung cầu cho thấy, các dự án này thu hút sự quan tâm lớn từ cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư nhờ nền tảng pháp lý minh bạch, được bảo chứng bởi năng lực cùng kinh nghiệm của chủ đầu tư, hệ tiện ích đồng bộ và lợi thế “vùng trũng” về giá. Đa số các dự án lớn tại phía Đông đang sở hữu vị trí “vàng”, nằm trên trục kết nối giữa TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành. Các dự án hưởng lợi trực tiếp từ cầu Long Hưng hay cầu Cát Lái, đồng thời ghi dấu ấn bằng uy tín thương hiệu, tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững của chủ đầu tư.

Elyse Island – đô thị thuộc phân khúc cao cấp nhất của Nam Long – Legacy Collection tọa lạc trên đảo Đại Phước

Một trong những nhân tố giúp giữ vững sức hút từ thị trường phía Đông chính là hiệu ứng thực. Xuyên suốt năm 2025, giá bất động sản tại khu vực phía Đông TP.HCM và Đồng Nai đều tăng trưởng quanh mức 15%[1]. Thậm chí, mức tăng trưởng còn kỳ vọng sẽ tiếp tục “không dừng lại” đối với các dự án sở hữu pháp lý minh bạch khi đã đủ điều kiện mở bán, điển hình như Izumi City hay Elyse Island.

Khi những nhịp cầu mới được bắc qua sông Đồng Nai, không chỉ là sự kết nối về mặt địa lý mà còn là sự kết nối giữa tiềm năng và hiện thực hóa giá trị. Phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn bứt phá rõ nét, với hạ tầng giao thông làm nền tảng và các dự án bất động sản pháp lý sạch dẫn dắt dòng tiền đầu tư. Năm 2026 sẽ là thời điểm vàng để nhà đầu tư đón đầu các dự án hội tụ đủ các yếu tố về vị trí chiến lược, pháp lý chuẩn chỉnh và tiềm năng khai thác giá trị thực để an cư hoặc sinh lời bền vững.

