Khởi công cầu Long Hưng - mở trục kết nối chiến lược giữa Đồng Nai – TP.HCM

Việc cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), dự án hạ tầng liên vùng quy mô gần 11.500 tỷ đồng, vừa chính thức khởi công đang kích hoạt trục kết nối mới giữa TP.HCM và Đồng Nai. Trên trục hưởng lợi trực tiếp này, các đại đô thị ven sông như Aqua City được giới đầu tư chú ý nhờ lợi thế kết nối, không gian sống sinh thái và dư địa tăng giá trung - dài hạn.

Cầu Long Hưng với tổng vốn đầu tư gần 11.500 tỷ đồng đã chính thức khởi công

Sáng 15/01/2026, tỉnh Đồng Nai chính thức khởi công cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), dự án giao thông liên vùng trọng điểm, mở ra trục kết nối chiến lược giữa TP.HCM và Đồng Nai, đồng thời hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khu vực phía Đông TP.HCM.

Theo quy hoạch, dự án cầu Long Hưng có tổng chiều dài khoảng 9,8 km, nối từ phường Long Phước (TP.HCM) qua phường Tam Phước và kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai). Điểm đầu dự án giao với Vành đai 3 TP.HCM tại nút giao Gò Công (Km1+500), điểm cuối kết nối Quốc lộ 51. Riêng cầu Long Hưng dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án gần 11.500 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2028.

Cầu Long Hưng khi hoàn thiện sẽ mở trục kết nối chiến lược giữa TPHCM và Đồng Nai, rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 tỉnh thành chỉ còn khoảng 10 phút

Dự kiến sau khi hoàn thành, cầu Long Hưng được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai còn khoảng khoảng 10 phút, qua đó gia tăng đáng kể năng lực kết nối giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam. Thực tế cho thấy, các dự án hạ tầng liên vùng khi bước vào giai đoạn khởi công thường tạo ra hiệu ứng lan tỏa rõ nét, không chỉ về giao thông mà còn đối với không gian đô thị và thị trường bất động sản.

Việc khởi công cầu Long Hưng được xem là bước đi nhằm hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu trong mạng lưới giao thông phía Đông TP.HCM. Khi kết nối trực tiếp với Vành đai 3 TP.HCM, Quốc lộ 51 và các trục cao tốc hiện hữu, tuyến cầu này sẽ hình thành một trục lưu thông liên hoàn, góp phần giảm áp lực cho Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời mở rộng không gian phát triển về phía ven sông Đồng Nai.

Bức tranh hạ tầng này càng trở nên rõ nét khi trước đó, ngày 19/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành các hạng mục chính và chuẩn bị vận hành từ quý I/2026. Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, cùng với việc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hoàn thiện tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM và các trục kết nối như Hương Lộ 2, Metro Suối Tiên – Long Thành, khu vực phía Đông được kỳ vọng sẽ hình thành một hành lang phát triển mới, gắn kết chặt chẽ đô thị - công nghiệp - dịch vụ - logistics.

Hạ tầng dẫn dắt dòng vốn, đô thị hưởng lợi

Trong hành lang phát triển mới phía Đông TP.HCM, Aqua City tọa lạc tại mặt tiền Hương lộ 2 được đánh giá là một trong những dự án hưởng lợi rõ nét khi cầu Long Hưng khởi công. Nhờ vị trí nằm trực tiếp trên trục kết nối TP.HCM – Đồng Nai – sân bay Long Thành, khi cầu Long Hưng hoàn thành, khả năng tiếp cận từ TP.HCM về Aqua City sẽ được rút ngắn đáng kể, đưa dự án vào bán kính di chuyển thuận tiện cho cả nhu cầu an cư hằng ngày lẫn khai thác giá trị dài hạn.

Đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City quy mô 1.000ha với không gian sống được quy hoạch bài bản, pháp lý hoàn thiện

Ở góc nhìn kết nối thực tế, Aqua City còn nằm tại giao điểm của nhiều lớp hạ tầng trọng điểm gồm Vành đai 3 TP.HCM, Quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Hương Lộ 2. Lợi thế kết nối đa hướng này giúp dự án vừa nhanh về trung tâm TP.HCM, vừa thuận lợi tiếp cận sân bay quốc tế và các cực công nghiệp - dịch vụ lớn của vùng Đông Nam Bộ, qua đó mở rộng đáng kể biên độ sử dụng và khả năng khai thác trong thực tế.

Ở góc độ giá trị tài sản, kinh nghiệm thị trường cho thấy mặt bằng giá bất động sản thường hình thành và điều chỉnh theo từng “nấc” hạ tầng. Giai đoạn các dự án hạ tầng như cầu Long Hưng bước vào khởi công và chuẩn bị vận hành thường là thời điểm thị trường bắt đầu định vị lại giá trị của những dự án nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp. Với Aqua City, dư địa gia tăng giá trị không chỉ đến từ việc rút ngắn khoảng cách di chuyển sau khi cầu Long Hưng hoàn thành, mà còn từ yếu tố an cư thực và khả năng vận hành đô thị.

Khi kết nối được cải thiện, nhu cầu ở thực gia tăng sẽ tạo nền thanh khoản ổn định – yếu tố then chốt giúp mặt bằng giá hình thành theo hướng bền vững, thay vì phụ thuộc vào các đợt “sóng” ngắn hạn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh quỹ đất ven sông quy mô lớn tại khu vực giáp TP.HCM ngày càng khan hiếm, các đại đô thị sinh thái đã được quy hoạch bài bản như Aqua City có lợi thế rõ rệt về khả năng tăng giá bền vững và tích lũy giá trị theo thời gian.

Thực tế cho thấy, dòng tiền trên thị trường có xu hướng ưu tiên những tài sản có thể “nhìn thấy” khả năng kết nối, sử dụng và khai thác trong đời sống hàng ngày. Trong bức tranh hạ tầng liên vùng đang tăng tốc, các dự án vừa đáp ứng nhu cầu an cư thực, vừa hội tụ các điều kiện hình thành giá trị bền vững như Aqua City được đánh giá sẽ đóng vai trò dẫn dắt xu hướng dịch chuyển dân cư và đầu tư tại khu vực phía Đông TP.HCM trong trung và dài hạn.