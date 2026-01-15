Hải Phòng: Lập tổ công tác hỗ trợ người mua NƠXH tránh môi giới, cò mồi

TPO - Sở Xây dựng Hải Phòng vừa thành lập tổ công tác chuyên trách, thường trực hướng dẫn, hỗ trợ người dân về trình tự, thủ tục, hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngày 15/1, ông Nguyễn Thành Hưng – Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố quyết định thành lập tổ công tác chuyên trách, bộ phận thường trực của Sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân về trình tự, thủ tục, hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội (NƠXH).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Hưng cho biết, giai đoạn 2021–2025, Hải Phòng đã và đang triển khai 26 dự án NƠXH cho công nhân và người thu nhập thấp với khoảng 32.982 căn hộ.

Trong đó, giai đoạn 2021–2024 hoàn thành 5.904 căn; năm 2025 hoàn thành, đủ điều kiện mở bán 10.775 căn tại 13 dự án, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Giai đoạn 2026–2030, thành phố có 16 dự án đã có nhà đầu tư với 18.769 căn và 7 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư với 7.583 căn.

Toàn thành phố đã, đang và sắp triển khai 49 dự án NƠXH với khoảng 59.334 căn, đạt 120% chỉ tiêu Chính phủ giao.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng thông tin, quá trình xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê NƠXH tại một số dự án còn tồn tại bất cập như: thủ tục phức tạp, tập trung đông người nộp hồ sơ, xuất hiện “cò mồi”, môi giới trái phép, lợi dụng chính sách, công khai thông tin chưa kịp thời và công tác hậu kiểm chưa hiệu quả.

Trước thực tế đó, việc thành lập tổ công tác hướng dẫn người dân về NƠXH trên địa bàn thành phố là cần thiết, nhằm tăng cường quản lý Nhà nước, tạo cầu nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở, chủ đầu tư với người dân.

Đồng thời hướng dẫn, giải đáp kịp thời vướng mắc, hạn chế tiêu cực, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị để tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Tổ công tác do ông Nguyễn Hoài Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng, Giám đốc Sở và trước pháp luật về kết quả hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ mua, thuê mua NƠXH.

Cán bộ Sở Xây dựng hướng dẫn người dân về thủ tục, hồ sơ, trình tự thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại Hải Phòng.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, cập nhật sổ tay hướng dẫn thủ tục về NƠXH trên địa bàn thành phố. Thường xuyên công khai, cập nhật thông tin các dự án và danh sách đối tượng được mua, thuê mua trên Cổng thông tin điện tử Sở. Bố trí cán bộ thường trực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ, hạn chế đi lại nhiều lần.

Đồng thời, phối hợp các cơ quan liên quan xác nhận đối tượng, điều kiện theo quy định; giám sát việc tiếp nhận hồ sơ của các chủ đầu tư; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; tổng hợp vướng mắc thực tiễn để tham mưu Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố và Bộ Xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách.