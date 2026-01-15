Danko Riverside và định hướng hình thành trung tâm thương mại - dịch vụ mới tại Bắc Ninh

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng không gian đô thị, Bắc Ninh đang chứng kiến sự gia tăng rõ rệt về nhu cầu thương mại - dịch vụ. Khi quy mô dân cư đô thị ngày càng lớn và mức sống được cải thiện, bài toán đặt ra không chỉ là phát triển thêm điểm kinh doanh, mà là hình thành những không gian thương mại hiện đại. Danko Riverside được đánh giá là một trong những dự án tiêu biểu góp phần định hình không gian thương mại – dịch vụ hiện đại tại Bắc Ninh

Thương mại – dịch vụ như “trái tim” vận hành nhịp sống đô thị

Trong những năm gần đây, Bắc Ninh liên tục nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất của cả nước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GRDP của tỉnh năm 2024 và 2025 duy trì mức tăng hai chữ số, thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc. Cùng với đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt hơn 106.000 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, phản ánh rõ sự mở rộng của thị trường tiêu dùng và dịch vụ đô thị.

Năm 2025, Bắc Ninh nằm trong Top 5 tỉnh có chỉ số tăng trưởng cao nhất cả nước

Sự phát triển mạnh mẽ của các KCN lớn như Yên Phong, Quế Võ, Song Mai - Nghĩa Trung… đã thu hút hàng trăm nghìn lao động và chuyên gia trong nước, quốc tế đến làm việc và sinh sống lâu dài. Điều này không chỉ tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở, mà còn kéo theo nhu cầu về mua sắm, ẩm thực, giải trí và các dịch vụ chất lượng cao - những yếu tố cấu thành nên thị trường thương mại đô thị hiện đại.

Trong quy hoạch đến năm 2030, Bắc Ninh được định hướng trở thành đô thị có tính kết nối cao, hướng tới mô hình thành phố trực thuộc Trung ương. Để đạt được mục tiêu này, thương mại - dịch vụ không thể phát triển rời rạc, mà cần được tổ chức đồng bộ, tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và quy mô dân cư đang gia tăng nhanh chóng.

Xu hướng đô thị ven sông trong phát triển thương mại

Trong quy hoạch đô thị hiện đại, các dòng sông ngày càng được nhìn nhận như trục phát triển không gian quan trọng, gắn với thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng. Tại châu Âu, nhiều đô thị đã mở rộng không gian phát triển về phía sông, hình thành các KĐT mới bên ngoài lõi lịch sử. Có thể kể đến khu La Défense dọc sông Seine tại Paris, hay Canary Wharf bên sông Thames ở London - nơi thương mại phát triển song hành với không gian công cộng, tạo nền tảng cho dòng người ổn định và hoạt động dịch vụ bền vững.

Trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính Canary Wharf bên sông Thames (Anh)

Tại Việt Nam, tư duy phát triển đô thị hướng sông cũng đang được xác lập rõ ràng trong các định hướng quy hoạch ở tầm vĩ mô. Ở miền Bắc, dọc Sông Hồng, sông Đuống… đã hình thành các KĐT mới,; ở phía Nam, dọc Sông Sài Gòn cùng hình thành các KĐT mới. Danko Riverside được đánh giá là một trong những dự án tiêu biểu góp phần định hình không gian thương mại – dịch vụ hiện đại tại Bắc Ninh bên dòng sông Thương.

Danko Riverside trong bức tranh phát triển thương mại đô thị

Danko Riverside tiên phong với dòng sản phẩm độc quyền “Shop Legacy” – Tài sản truyền đời, sinh lời bền vững

Trong tổng thể đô thị được quy hoạch, Danko Riverside không chỉ chú trọng phát triển nhà ở và hạ tầng, mà còn đặt thương mại dịch vụ vào vị trí chiến lược, gắn với trục cảnh quan ven sông và hệ thống quảng trường, không gian công cộng. Đây là tiền đề cho việc hình thành dòng sản phẩm Shophouse Legacy - shophouse phát triển theo chuẩn thương mại có khả năng vận hành lâu dài, chứ không đơn thuần là mặt bằng kinh doanh nhỏ lẻ.

Sự kiện Danko Countdown – Rise into 2026 diễn ra tại KĐT Danko Riverside tháng 12/2025 đã thu hút 50.000+ khách hàng tham dự

Thực tế cho thấy, các sự kiện cộng đồng quy mô lớn đã diễn ra tại dự án, tiêu biểu như Danko Countdown – Rise into 2026 với hàng chục ngàn người tham dự, phần nào phản ánh khả năng tổ chức không gian và thu hút cộng đồng đa dạng. Dưới góc nhìn thương mại, đây là yếu tố quan trọng để hình thành các hoạt động dịch vụ, kinh doanh có tính lặp lại, thay vì phụ thuộc vào nhu cầu ngắn hạn.

Việc định hình Shophouse Legacy ngay từ quy hoạch cho thấy cách tiếp cận khác của Danko Riverside trong phát triển BĐS thương mại - shophouse là một phần của cấu trúc đô thị, gắn với trục cảnh quan ven Sông Thương; thay vì một sản phẩm kinh doanh đơn lẻ. Và tại Bắc Ninh, đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển dài hạn của thị trường.