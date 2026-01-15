Đấu giá dự án đô thị hơn 200 ha ở Pleiku

TPO - Gia Lai sẽ đấu giá hơn 200 ha để thực hiện dự án Khu đô thị CK54 gồm biệt thự, nhà liên kế với giá khởi điểm 2.247 tỷ đồng.

Ngày 15/1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết: Ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đô thị CK54 (ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) với tổng diện tích hơn 200 ha.

Theo đó, dự án cung cấp các dòng sản phẩm bất động sản là nhà ở xây thô và hoàn thiện mặt tiền bao gồm nhà biệt thự đơn lập 60 căn (diện tích 19.821 m2); nhà biệt thự song lập 826 căn (diện tích 175.373 m2); nhà biệt thự sân golf 84 căn (diện tích 35.681,98m2); nhà ở liên kế 598 căn (diện tích 77.167m2)...

Khu vực thực hiện Dự án Khu đô thị CK54.

UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt mức giá khởi điểm đấu giá khu đất thực hiện dự án hơn 2.247 tỉ đồng. Tỉnh Gia Lai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thành trong vòng 72 tháng, chia làm hai giai đoạn (giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn sau xây dựng nhà ở và các công trình thương mại - dịch vụ). Thời hạn hoạt động của dự án này là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao hoặc cho thuê đất.

Khu đất dự án khu đô thị CK54 nằm tại phường Pleiku, phía Đông giáp khu dân cư dọc đường Trần Văn Bình, phía Bắc giáp suối Ia Linh, phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và phía Tây giáp đất nông nghiệp. Đây cũng là vị trí sát với Cảng hàng không Pleiku, khu du lịch Biển Hồ, Chùa Bửu Minh và núi lửa Chư Đăng Ya.