Địa ốc

Google News

Thêm 5 dự án nhà ở TPHCM được bán cho người nước ngoài

Duy Quang
TPO - Khu đô thị Sài Gòn Bình An, chung cư cao tầng tại phường Phú Hữu, khu cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng phường Phước Long A, khu nhà ở Tâm Lực, chung cư Tân An được UBND TPHCM cấp phép bán căn hộ cho người nước ngoài.

UBND TPHCM vừa công bố danh mục 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm trong khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, phường An Phú (nay là phường Bình Trưng) do Công ty CP Đầu tư và phát triển Sài Gòn làm chủ đầu tư. Chung cư Tân An (Tecco Luxury), phường Thuận An và phường Thuận Giao do Công ty CP Tổng công ty Tecco Miền Nam làm chủ đầu tư.

Chung cư cao tầng tại phường Phú Hữu (nay là phường Long Trường) do Công ty CP Phát triển Nhà Quốc gia - Khang Việt làm chủ đầu tư. Khu cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng, phường Phước Long A (nay là phường Phước Long) do Công ty CP Đầu tư Metro Star làm chủ đầu tư. Khu nhà ở Tâm Lực, phường An Phú (nay là phường Bình Trưng) do Công ty CP Bất động sản Tâm Lực làm chủ đầu tư.

Đây là đợt thứ 4 UBND TPHCM công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở, nâng tổng số lên 93 dự án.

2-8572.jpg
Khu nhà ở Tâm Lực phường An Phú được bán cho người nước ngoài. Ảnh: P.Đ.

Hồi tháng 10/2025, UBND TPHCM công bố danh mục 23 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong số này, có 3 dự án thuộc Công ty CP Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc, gồm dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3 ở phường Hiệp Bình.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư khác cũng có dự án được phê duyệt. Cụ thể, dự án Chung cư cao tầng Vạn Xuân (phường Linh Xuân) do Công ty CP Vạn Xuân Bình Dương làm chủ đầu tư. Khu phức hợp Sóng Việt (phường An Khánh) do Công ty CP Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở xã Phước Kiển (xã Phước Kiển) do Công ty CP Nam Sài Gòn Residences làm chủ đầu tư, dự án Masteri Thảo Điền (phường An Khánh) do Công ty CP Tập đoàn Masterise làm chủ đầu tư…

Tháng 8/2025, UBND TPHCM đã công bố danh mục 48 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu. Trước đó, UBND TPHCM cũng công bố 17 dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức đầu tư dự án), hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp còn hiệu lực nếu không trực tiếp đầu tư, đồng thời chỉ sở hữu trong các dự án không nằm trong khu vực quốc phòng, an ninh.

Hạn mức sở hữu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư (hoặc mỗi khối/đơn nguyên nếu có nhiều khối), hoặc không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có số dân 10.000 người.

Duy Quang
#dự án nhà ở TPHCM #bán cho người nước ngoài #Khu đô thị Sài Gòn Bình An #chung cư cao tầng tại phường Phú Hữu #khu cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng phường Phước Long A #khu nhà ở Tâm Lực #chung cư Tân An #UBND TPHCM #căn hộ cho người nước ngoài

