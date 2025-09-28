Hải Phòng khởi công dự án nhà lưu trú công nhân hơn 2.200 tỷ đồng

TPO - TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án Nhà lưu trú công nhân Laguna Heyner, với tổng mức đầu tư 2.215 tỷ đồng, quy mô xây dựng 5 tòa nhà cao 20 tầng và khu phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu cư trú cho 18.000 người lao động trong KCN An Phát 1.

Chiều 27/9, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết, dự án nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crytal làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.215 tỷ đồng. Dự án có quy mô xây dựng 5 tòa nhà ký túc xá cao 20 tầng, khu phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu nhà cư trú của người lao động làm việc trong Khu công nghiệp An Phát 1.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Dự án sử dụng 31.600m2 đất tại lô dịch vụ, thuộc Khu công nghiệp An Phát 1, tại xã Trần Phú (TP Hải Phòng). Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 4.360 căn nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 18.000 người.

Đây là công trình đặc biệt, mang ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, là một trong những công trình đầu tiên hiện thực hóa nội dung, nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố là hoàn thành 32.000 căn nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Anh Quân yêu cầu chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án đảm bảo kỹ thuật, đồng bộ, chất lượng, an toàn, sớm đưa vào sử dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt của công nhân, người lao động.

Phối cảnh dự án.

Nghiên cứu giá bán, cho thuê mua các căn hộ phù hợp với mức thu nhập bình quân của công nhân, người lao động, đảm bảo công khai, minh bạch để các đối tượng được hưởng thụ chính sách.

Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và các sở ngành liên quan, chính quyền cơ sở hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ.