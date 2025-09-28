Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hải Phòng khởi công dự án nhà lưu trú công nhân hơn 2.200 tỷ đồng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án Nhà lưu trú công nhân Laguna Heyner, với tổng mức đầu tư 2.215 tỷ đồng, quy mô xây dựng 5 tòa nhà cao 20 tầng và khu phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu cư trú cho 18.000 người lao động trong KCN An Phát 1.

Chiều 27/9, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết, dự án nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crytal làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.215 tỷ đồng. Dự án có quy mô xây dựng 5 tòa nhà ký túc xá cao 20 tầng, khu phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu nhà cư trú của người lao động làm việc trong Khu công nghiệp An Phát 1.

3fc34669-d8b3-4053-96ed-caa2615c0f37.jpg
Các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Dự án sử dụng 31.600m2 đất tại lô dịch vụ, thuộc Khu công nghiệp An Phát 1, tại xã Trần Phú (TP Hải Phòng). Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 4.360 căn nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 18.000 người.

Đây là công trình đặc biệt, mang ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, là một trong những công trình đầu tiên hiện thực hóa nội dung, nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố là hoàn thành 32.000 căn nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Anh Quân yêu cầu chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án đảm bảo kỹ thuật, đồng bộ, chất lượng, an toàn, sớm đưa vào sử dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt của công nhân, người lao động.

f1df3d34-230c-456d-965f-10ec5acb344f.jpg
9ad374ad-fc6a-4650-b949-556ac208e986.jpg
e6654b21-e300-4063-a015-e5864dd94f5a.jpg
Phối cảnh dự án.

Nghiên cứu giá bán, cho thuê mua các căn hộ phù hợp với mức thu nhập bình quân của công nhân, người lao động, đảm bảo công khai, minh bạch để các đối tượng được hưởng thụ chính sách.

Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và các sở ngành liên quan, chính quyền cơ sở hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #nhà ở công nhân #nhà lưu trú #dự án nhà ở #khu công nghiệp #Đại hội Đảng TP Hải Phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục