Nhà vườn 200m2 để gia chủ nghỉ dưỡng cuối tuần

TPO - Dự án là một căn nhà nghỉ dưỡng cuối tuần dành cho một gia đình trẻ, với yêu cầu về một không gian 3 phòng ngủ, thông thoáng, nhiều cây xanh, mang tinh thần thư giãn để gia đình trở về sau những ngày làm việc ở thành phố .

Công trình nằm trên khu đất 500m2 có hình thế xéo nở hậu và quay về hướng Tây Bắc đầy nắng nóng buổi chiều, ban đầu được coi là bất lợi , đòi hỏi KTS cần có những phương án giải quyết được sự tác động của các yếu tố tự nhiên tiêu cực vào công trình. Nhóm thiết kế đã nhìn nhận đây như một cơ hội để tạo nên những khoảng mở đa dạng và đưa mảng xanh len lỏi vào trong không gian.

Từ định hướng đó,trên diện tích sàn gần 200m2 công trình được phân chia thành các khối chức năng rõ ràng giữa khu động để sinh hoạt và khu tĩnh để nghỉ ngơi.

Phòng khách và bếp được đặt ở phía trước nhưng được lùi lại nép mình sau khoảng hiên rộng và phòng thờ để hạn chế ảnh hưởng của nắng chiều. Phòng bếp và phòng ăn được liên thông với phòng khách nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư và thuận tiện linh hoạt khi sử dụng. Phòng ăn trong ngôi nhà được xem như trái tim để kết nối các thành viên trong gia đình với cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.

Không gian nghỉ ngơi được ngăn cách với không gian sinh hoạt bởi khối phụ trợ để đảm bảo cảm giác yên tĩnh. Các phòng ngủ được bố trí về phía mặt xéo của thế đất từ đó nhóm thiết kế đã khéo léo vay mượn không gian bằng cách dùng những khoảng mở lớn được ngăn riêng cho từng phòng qua đó mở rộng không gian cho phép thiên nhiên “bước vào” trong từng căn phòng nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần có.

Thông qua việc tận dụng hình thế khu đất và đẩy mạnh yếu tố thiên nhiên trong thiết kế, KTS mong muốn công trình không chỉ là một nơi nghỉ ngơi cuối tuần gắn kết gia đình, mà còn trở thành không gian chữa lành, mọi giác quan đều được "tháo bỏ", chìm vào cảm giác bình yên nhẹ nhàng mà thiên nhiên và kiến trúc cùng hòa quyện tạo nên…