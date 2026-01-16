Quảng Ninh: Dự án mắc kẹt hơn 20 năm, nhiều lô đất trùng

TPO - Sau hơn hai thập kỷ triển khai, Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh C tại phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) vẫn chưa thể về đích. Nhiều trường hợp phản ánh đã thanh toán phần lớn giá trị hợp đồng nhưng không được công nhận, thậm chí nhiều lô đất trùng hợp đồng, cùng lúc có nhiều chủ.

Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh C mắc kẹt hơn 20 năm.

Một lô đất nhưng bán cho nhiều chủ

Theo thông tin công khai, năm 2003, tỉnh Quảng Ninh giao dự án cho Công ty Phát triển Công nghệ tin học và Cung ứng nhân lực làm chủ đầu tư, quy mô 51,99ha, gồm 1.305 ô đất. Đến năm 2011, tỉnh ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND thu hồi gần 500.000m2 đất của đơn vị này để giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Biển Đông tiếp tục triển khai hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, dự án sau đó rơi vào tình trạng đình trệ, thủ tục pháp lý, dữ liệu khách hàng và tiến độ đầu tư bị đứt gãy qua các giai đoạn chuyển đổi. Giai đoạn trước tháng 5/2018, nhóm cổ đông cũ quản lý thiếu hiệu quả, tiến độ không đạt cam kết, đến ngày 25/5/2018 nhóm cổ đông mới tiếp quản nhưng việc bàn giao hồ sơ pháp lý và dữ liệu khách hàng không đầy đủ khiến vướng mắc kéo dài đến nay.

Cơ sở hạ tầng nham nhở, bỏ hoang.

Từ 18 năm trước, anh H.T.V. (TP Hạ Long cũ) ký hợp đồng góp vốn vào Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Cao Xanh, Hà Khánh C với nội dung góp vốn để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ô đất trong hợp đồng rộng hơn 90m², anh V. đã thanh toán 90% giá trị hợp đồng, nhưng vừa qua hợp đồng lại không được chủ đầu tư công nhận, đồng thời phát hiện ô đất từng góp vốn bị rao bán công khai.

Trường hợp của gia đình tôi không phải là cá biệt, còn rất nhiều hộ dân khác cũng gặp trường hợp tương tự, nhiều lần phản ánh, khiếu nại với Công ty Biển Đông nhưng vẫn chưa giải quyết được. Đất thì chưa ra sổ nhưng hợp đồng lại trùng với chủ khác”, anh V. cho biết.

Đáng chú ý, Kết luận số 02 ngày 10/2/2025 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cho thấy, trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh của 118 công dân liên quan 126 ô đất về tình trạng chủ đầu tư ký hợp đồng trùng lặp và chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả kiểm tra, trong số 848 ô đất mà chủ đầu tư đang theo dõi có 52 ô bị trùng hợp đồng và 18 ô không có trong danh sách theo dõi.

Về phía chủ đầu tư, đại diện doanh nghiệp cho biết đang rà soát toàn bộ hợp đồng góp vốn, hướng thanh lý các trường hợp mới, đồng thời làm việc với nhóm người góp vốn cũ để thống nhất phương án xử lý. Cũng theo thông tin công khai, chủ đầu tư báo cáo đã thực hiện khoảng 400 tỷ đồng vốn đầu tư, san nền đạt 100 phần trăm, các hạng mục đường giao thông, xử lý nước thải, điện chiếu sáng, cây xanh đạt mức hoàn thiện 80 đến 98 phần trăm, doanh nghiệp đã nộp tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp với tổng số gần 127 tỷ đồng.

Nhiều lô đất bị trùng chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh nhiều lần họp, ban hành văn bản chỉ đạo và gia hạn thời gian thực hiện dự án đến quý I/2027, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư lập tiến độ chi tiết, tập trung hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng, công khai minh bạch thông tin xử lý vi phạm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Quyết tâm xử lý dứt điểm

Trên thực địa, hình ảnh dự án còn nhiều khu vực hoang hóa, hạ tầng dang dở, tạo cảm giác lãng phí đất đai và nguồn lực xã hội, đồng thời đẩy người góp vốn vào trạng thái “mắc kẹt” khi vừa không thể an cư, vừa không thể giao dịch hợp pháp. Nhiều người dân đã phải tự gắn cảnh báo tại ô đất để hạn chế nguy cơ phát sinh giao dịch chồng chéo trong bối cảnh có phản ánh trùng hợp đồng.

Đầu tháng 1/2026, chính quyền phường Cao Xanh đã tổ chức đối thoại với nhóm nhà đầu tư thứ cấp của 1.336 lô đất, thu thập hồ sơ, phân loại, đối chiếu để làm việc với chủ đầu tư và báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thu thập thông tin, phường phát hiện khoảng 20 lô có dấu hiệu bị trùng nhà đầu tư thứ cấp, yêu cầu chủ đầu tư cử đại diện phối hợp, đồng thời đề xuất người dân lập nhóm liên lạc theo từng lô để phục vụ đối chiếu, sàng lọc hồ sơ.

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh (người chỉ tay) chỉ đạo tại thực địa dự án.

Từ “đầu mối” ở cơ sở, ngày 14/1/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn, tồn tại kéo dài liên quan dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Văn Diện chủ trì. Kết luận cuộc họp, tỉnh quyết định thành lập tổ công tác liên ngành để xử lý dứt điểm, với mục tiêu kép là sớm hoàn thiện hạ tầng và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư thứ cấp, ổn định đời sống người dân.

Điểm đáng chú ý là tỉnh giao ngay trong tháng 1/2026 với một loạt nhiệm vụ cụ thể, gồm rà soát, xác định cụ thể các ô đất bị trùng lặp, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch phù hợp thực tế, xác định chính xác nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật, công khai minh bạch thông tin dự án. Tỉnh cũng yêu cầu nghiên cứu phương án chuyển đổi một số ô đất thương mại sang nhà ở xã hội, với điều kiện không ảnh hưởng đến quỹ đất công cộng.

Đại diện chủ đầu tư trình bày tiến độ dự án.

Về giải phóng mặt bằng, đối với 2 hộ dân chưa hoàn tất, phường Cao Xanh và chủ đầu tư phải thống nhất phương án xử lý dứt điểm trong tháng 1/2026, trường hợp không đạt thỏa thuận, địa phương lập kế hoạch cưỡng chế, thu hồi đất theo quy định. Đồng thời, Sở Xây dựng được giao phối hợp rà soát phương án thu gom, xử lý nước thải bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực xã hội, các quỹ đất công cộng trong dự án phải bàn giao cho phường Cao Xanh trong tháng 1/2026 để phục vụ chỉnh trang đô thị.

Cùng với đó, phường Cao Xanh phải thành lập Ban giám sát cộng đồng, tiếp nhận thông tin từ nhà đầu tư thứ cấp, đối chiếu quy hoạch để xác định các ô trùng lặp, làm cơ sở đề xuất phương án xử lý. Ngay sau cuộc họp, lãnh đạo tỉnh và tổ công tác kiểm tra thực địa, cho thấy thông điệp “nói đi đôi với làm” trong xử lý dự án tồn đọng kéo dài.