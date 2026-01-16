Khải Hoàn Land tổ chức hội nghị cấp cao quy tụ 250 đại lý hàng đầu

Diễn ra vào tối 15/1 vừa qua, sự kiện “CEO Summit: Bespoke Your Strategy” của Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) quy tụ khoảng 250 đại lý uy tín cả hai miền Nam – Bắc, sẵn sàng ra mắt căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke.

Trong vai trò Chủ đầu tư – Nhà Phát triển Bất động sản uy tín hàng đầu, Tập đoàn Khải Hoàn Land “mở màn” năm mới 2026 với sự kiện “CEO Summit: Bespoke Your Strategy”, quy tụ 250 đại lý cả hai miền Nam – Bắc. Không chỉ là bước khởi động cho một dự án mới, mà đây còn là tuyên ngôn chiến lược cho giai đoạn phát triển bứt phá, sẵn sàng dẫn đầu thị trường trong chu kỳ tăng trưởng mới của Khải Hoàn Land.

Khải Hoàn Land với định vị thương hiệu Chủ đầu tư – Nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Đinh Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land nhấn mạnh về định vị thương hiệu mới: Chủ đầu tư – Nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu. Sau gần 20 năm tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, từ thời điểm này, Tập đoàn sẽ tập trung khai thác quỹ đất, chuyển hóa lợi thế này thành các dự án đáng sở hữu, giàu tiềm năng. Với triết lý "Tinh hoa trong từng tổ ấm", Tập đoàn sẽ không ngừng đầu tư và chăm chút tỉ mỉ, để mỗi sản phẩm không chỉ là nơi ở mà là trải nghiệm sống tinh tuyển, đón đầu xu hướng thời đại, vun đắp cộng đồng văn minh – nơi mà mỗi chủ nhân đều tìm thấy niềm tự hào và gắn kết dài lâu.

Theo công bố mới nhất, Khải Hoàn Land đang sở hữu và phát triển quỹ đất lên đến 1.000ha, tọa lạc tại các vị trí chiến lược của TP.HCM (bao gồm Bình Dương và Vũng Tàu cũ); Tây Ninh (Long An cũ); Lâm Đồng (Phan Thiết cũ), Vĩnh Long, Phú Quốc… Trong 3 năm tới đây, Tập đoàn sẽ giới thiệu ra thị trường khoảng 20.000 sản phẩm thuộc các phân khúc chủ lực như căn hộ, biệt thự, shophouse… Dự kiến trong quý 2/2026, sẽ ra mắt khoảng 4.000 sản phẩm được bàn giao với tiêu chuẩn sang trọng, tọa lạc tại vị trí chiến lược của TP.HCM.

Trước đó, dự án Khải Hoàn Prime do Tập đoàn phát triển cũng đã ghi dấu ấn rõ nét trên thị trường nhờ pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng nhanh chóng. Dự án được đánh giá cao về quy hoạch tổng thể, hệ tiện ích đồng bộ, tiềm năng tăng trưởng giá trị dài hạn – Minh chứng cho uy tín, tiềm lực và năng lực triển khai của Khải Hoàn Land, tạo tiền đề vững chắc cho việc ra mắt loạt dự án mới trong tương lai.

Sẵn sàng cho chặng đường phát triển bứt tốc, sự kiện “CEO Summit: Bespoke Your Strategy” chính thức khởi động lộ trình ra mắt dự án mới của Khải Hoàn Land tại trục Quốc lộ 13, phường Thuận Giao (Bình Dương cũ) – tâm điểm tăng trưởng mới của thị trường bất động sản phía Đông Bắc TP.HCM.

Ông Trần Trường Sơn - Cố vấn Kinh doanh & Tiếp thị dự án chia sẻ, từ sau thời điểm 1/7/2025, khi các địa phương được sắp xếp lại theo định hướng phát triển mới, nhiều khu vực đang từng bước chuyển mình trở thành các trung tâm công nghiệp – công nghệ cao, đặc biệt là những hệ sinh thái xoay quanh AI, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, nổi bật như Bình Dương – mảnh ghép quan trọng của siêu đô thị TP.HCM. Sự chuyển dịch của đội ngũ chuyên gia công nghệ, các nhà nghiên cứu, đội ngũ giảng viên, người trẻ có thu nhập cao về khu vực này sẽ mang theo sức cầu lớn về một không gian sống hạng sang được thiết kế theo chuẩn mực hoàn toàn mới.

Nắm bắt xu hướng đó, Khải Hoàn Land phát triển dòng sản phẩm Bespoke – những căn hộ hạng sang được “may đo” theo nhu cầu của cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi mỗi không gian, mỗi tiện ích và mỗi trải nghiệm đều đậm tính cá nhân hóa. Với sự khan hiếm của dòng sản phẩm đặc biệt này, Khải Hoàn Imperial – Căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh riêng, dẫn dắt xu hướng sống thời đại. Đây là một sản phẩm độc đáo, giàu tiềm năng mà hệ thống hơn 250 đại lý hào hứng đưa vào danh mục bán hàng trọng điểm năm 2026.

Theo những thông tin hé lộ đầu tiên, Khải Hoàn Imperial nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON MALL Bình Dương, liền kề tuyến metro 2 tương lai và sân golf 104 ha. Dự án có quy mô gồm 41 tầng nổi và 3 tầng hầm – là dự án cao nhất khu vực tính đến thời điểm hiện tại, cung ứng gần 1.400 sản phẩm hạng sang cùng hệ tiện ích đa tầng, độc đáo và hàng đầu.

Đặc biệt, Khải Hoàn Imperial được kiến tạo theo quy trình mới, lấy con người làm trung tâm, phù hợp với khẩu vị, sở thích, nhu cầu của các nhóm khách hàng tiêu biểu nhằm mang lại trải nghiệm sống cá nhân hoàn toàn mới.

Khải Hoàn Imperial nằm ngay Quốc lộ 13, liền kề metro sẽ là nguồn cung hấp dẫn trong năm 2026

Cũng theo ông Ngô Văn - Giám đốc Marketing dự án, trong lĩnh vực tiêu dùng nói chung và bất động sản nói riêng, các sản phẩm được phát triển theo concept Bespoke sẽ là xu hướng dẫn dắt thị trường mạnh mẽ, đáp ứng được nhu cầu sống - ở - giải trí ngày càng khác biệt, đề cao tính cá nhân hoá.

Sự xuất hiện của Khải Hoàn Imperial không chỉ định danh một chuẩn sống mới mà còn là tài sản có ý nghĩa lớn về cảm xúc cho mỗi chủ nhân, bên cạnh khả năng thanh khoản tốt, biên độ tăng trưởng mạnh và giá trị tích lũy dài hạn. Từ năm 2026, thị trường bất động sản được giới chuyên gia nhận định đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới: có chọn lọc, bền vững và mang tính dài hạn.

Trong bối cảnh đó, những sản phẩm đọc vị được nhu cầu khách hàng, nắm bắt đúng xu hướng dịch chuyển của thị trường, được phát triển trên nền tảng pháp lý minh bạch – quy hoạch bài bản và gắn với các trục hạ tầng chiến lược như Khải Hoàn Imperial sẽ có nhiều lợi thế, tạo nên “lực hút tự nhiên” đối với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.