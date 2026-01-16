Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Độc lạ quýt hình ngựa có giá hàng chục triệu đồng ở thủ phủ cây cảnh Hưng Yên

Đức Nguyễn

TPO - Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán, thủ phủ cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) đã nhộn nhịp không khí xuân. Năm nay, các nhà vườn hút khách nhờ loạt quýt cảnh tạo hình độc đáo như linh vật ngựa, bình hút lộc hay thỏi vàng rực rỡ.

VIDEO: Độc đáo quất hình ngựa, dáng thỏi vàng giá hàng chục triệu đồng ở Hưng Yên.
tp-tienphong-1426.jpg
Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thủ phủ Văn Giang (Hưng Yên) đã nhộn nhịp bước vào vụ kinh doanh quất, cây cảnh lớn nhất trong năm.
tp-tienphong-1469.jpg
Bên cạnh những cây truyền thống, ở Văn Giang năm nay nổi bật với các mẫu quýt tạo hình linh vật ngựa, bình hút lộc, thỏi vàng…
tp-tienphong-1443.jpg
Chậu quất tạo hình linh vật ngựa, cao từ 2,5–3 m, sử dụng giống quýt cảnh khỏe, sai quả với giá bán ra khoảng 30 triệu đồng/cặp.
tp-tienphong-1460.jpg
tp-tienphong-1444.jpg
Trao đổi với phóng viên, chị Thùy (chủ vườn tại Văn Giang, Hưng Yên) cho biết: "Ngay từ khâu chọn cây phôi, nhà vườn đã phải lựa chọn kỹ lưỡng những cây quýt thuộc giống khỏe, nhiều tay tán, sai quả và có khả năng giữ quả lâu. Từng đường cong, độ vươn của cành đều được tính toán cẩn thận, uốn nắn tỉ mỉ nhằm tạo hình dáng con ngựa cân đối, đẹp mắt".
tp-tienphong-1463.jpg
Chậu quýt tạo hình thỏi vàng, biểu trưng cho mong ước sum vầy, sung túc và tài lộc trong năm mới, được bán với giá khoảng 6 triệu đồng.
tp-tienphong-1433.jpg
tp-tienphong-1440.jpg
Ngoài ra, thị trường còn có nhiều mẫu quýt cảnh với kiểu dáng đa dạng như quýt lục bình, quýt hút lộc, quýt cầu tài – cầu lộc, đáp ứng nhu cầu trang trí và mong muốn may mắn, thịnh vượng của người chơi cây cảnh trong dịp Tết.
tp-tienphong-1451.jpg
Anh Mạnh Thủy (xã Văn Giang, Hưng Yên) cho biết, hầu hết các cây quýt đã có người đặt mua từ sớm; riêng một số cây to, giá trị cao được khách lựa chọn thuê trưng bày. Năm nay quýt, quất, bưởi... đều được giá hơn mọi năm nên bà con rất phấn khởi".
tp-tienphong-1465.jpg
Song song với các loại quýt tạo hình độc lạ, thị trường còn xuất hiện những cây quýt cổ thụ cỡ lớn, có giá lên đến hơn 100 triệu đồng.
tp-tienphong-1439.jpg
tp-tienphong-1438.jpg
Tác phẩm quýt cảnh “song tử bái mẫu” cao 3,5m được chào giá gần 120 triệu đồng, tạo hình theo thế hai cây con chầu về cây mẹ, mang ý nghĩa gia đình sum vầy, hiếu đạo và con cháu quây quần dịp Tết.
tp-tienphong-1459.jpg
Thời điểm này đã có rất đông khách đổ về các vườn quýt, bưởi cảnh ở xã Văn Giang để tham quan, đặt mua.
tp-tienphong-1453.jpg
Nhiều khách tranh thủ chở cây về nhà sớm chơi Tết sớm.
tp-tienphong-1429.jpg
Xã Văn Giang (Hưng Yên) còn được biết đến là vựa hoa, cây cảnh lớn của miền Bắc; mỗi dịp giáp Tết, các sản phẩm nơi đây được thương lái thu mua, vận chuyển đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Đức Nguyễn
#quất hình ngựa #Hưng Yên #cây cảnh #quả quất độc đáo #giá trị cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục