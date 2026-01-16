Độc lạ quýt hình ngựa có giá hàng chục triệu đồng ở thủ phủ cây cảnh Hưng Yên

TPO - Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán, thủ phủ cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) đã nhộn nhịp không khí xuân. Năm nay, các nhà vườn hút khách nhờ loạt quýt cảnh tạo hình độc đáo như linh vật ngựa, bình hút lộc hay thỏi vàng rực rỡ.
Trao đổi với phóng viên, chị Thùy (chủ vườn tại Văn Giang, Hưng Yên) cho biết: "Ngay từ khâu chọn cây phôi, nhà vườn đã phải lựa chọn kỹ lưỡng những cây quýt thuộc giống khỏe, nhiều tay tán, sai quả và có khả năng giữ quả lâu. Từng đường cong, độ vươn của cành đều được tính toán cẩn thận, uốn nắn tỉ mỉ nhằm tạo hình dáng con ngựa cân đối, đẹp mắt".
Ngoài ra, thị trường còn có nhiều mẫu quýt cảnh với kiểu dáng đa dạng như quýt lục bình, quýt hút lộc, quýt cầu tài – cầu lộc, đáp ứng nhu cầu trang trí và mong muốn may mắn, thịnh vượng của người chơi cây cảnh trong dịp Tết.
Tác phẩm quýt cảnh “song tử bái mẫu” cao 3,5m được chào giá gần 120 triệu đồng, tạo hình theo thế hai cây con chầu về cây mẹ, mang ý nghĩa gia đình sum vầy, hiếu đạo và con cháu quây quần dịp Tết.