Độc lạ quýt hình ngựa có giá hàng chục triệu đồng ở thủ phủ cây cảnh Hưng Yên

TPO - Hơn một tháng trước Tết Nguyên đán, thủ phủ cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) đã nhộn nhịp không khí xuân. Năm nay, các nhà vườn hút khách nhờ loạt quýt cảnh tạo hình độc đáo như linh vật ngựa, bình hút lộc hay thỏi vàng rực rỡ.