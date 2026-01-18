Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hưng Yên phát triển hạ tầng, đô thị theo 2 cực: Gần Hà Nội và hướng biển

Trần Hoàng
TPO - Đóng góp về Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các chuyên gia đề xuất phát triển Hưng Yên theo 2 cực phát triển là gần Thủ đô và hướng biển; khai thác tiềm năng du lịch từ trục sông Hồng; định hướng tầm nhìn quy hoạch 100 năm.

Hội đồng thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên (Hội đồng thẩm định) vừa tổ chức phiên họp thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Điều chỉnh quy hoạch tỉnh).

Nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh trên cơ sở mở rộng không gian, tầm vóc, phù hợp với các quy hoạch cấp trên và đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

dji0738-1758429316628350055821-1758499691125-1758499692505985285416.jpg
Một khu đô thị sầm uất tại Hưng Yên, giáp Hà Nội

Theo nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên là trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị văn minh, kinh tế biển mạnh; Hưng Yên xây dựng nền kinh tế hiện đại, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an ninh năng lượng và môi trường sinh thái, nâng cao năng lực chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển xã hội hài hòa, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đến năm 2050, Hưng Yên là thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, thông minh, xanh và bền vững của vùng đồng bằng sông Hồng, đóng vai trò kết nối chiến lược của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước; kinh tế phát triển hiện đại, số hóa và tuần hoàn, đạt phát thải ròng bằng “0”; hạ tầng đồng bộ, thông minh và kết nối đa chiều; xã hội văn minh, hài hòa, bản sắc văn hóa Phố Hiến được phát huy, con người có đời sống phồn vinh, hạnh phúc; quốc phòng, an ninh vững chắc, môi trường an toàn, bền vững, Hưng Yên là thành phố thông minh đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các định hướng phát triển chủ yếu, tính khả thi và mức độ phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia.

Một số ý kiến nhấn mạnh về sự hình thành lợi thế sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh; không gian ngầm, hệ thống giao thông tàu điện ngầm; gắn bối cảnh thời đại, quốc tế để định hướng phát triển mang tính cạnh tranh quốc tế; phát triển Hưng Yên theo 2 cực phát triển là gần Thủ đô và hướng biển; khai thác tiềm năng du lịch từ trục sông Hồng; có giải pháp phát triển hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phát biểu kết luận, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh Quy hoạch tỉnh có tầm nhìn đến năm 2050, thậm chí 100 năm, vì vậy, đơn vị tư vấn phải thể hiện được tầm nhìn dài hạn, không bị hạn chế tầm nhìn bởi tiềm lực kinh tế hiện nay của tỉnh và những hạn mức một số chỉ tiêu ngành, lĩnh vực mà cấp có thẩm quyền đã phê duyệt.

Ông Ngọc cũng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu về việc phát triển hệ thống giao thông mang tính đồng bộ kết nối trong nội tỉnh và kết nối tỉnh Hưng Yên với các tỉnh trong khu vực. Trong đó chú ý định hình hệ thống đường sắt trên cơ sở quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp. Cùng với đó là việc phát huy giá trị dòng sông Hồng trong phát triển du lịch, kinh tế; điều chỉnh lại hệ thống cảng sông...

Trần Hoàng
