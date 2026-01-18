Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thông tin mới về đợt mưa rét ở miền Bắc

Nguyễn Hoài
TPO - Từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, gió mùa đông bắc bắt đầu gây mưa rải rác cho miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An. Từ ngày 21/1 trời chuyển rét. Hai ngày 22-23/1 là đỉnh điểm đợt rét lần này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng tối và đêm 20/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, ngày 21/1 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền từ tối và đêm 20/1, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm 20/1 đến ngày 22/1, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rải rác.

Từ ngày 21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22-23/1 có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết tuần sau.

ret-2302.jpg
Miền Bắc đón mưa rét từ chiều tối thứ Ba đến thứ Năm tuần sau (20-22/1).

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 16-18 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1 có mưa rải rác, từ ngày 21/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 21-24/1, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 20/1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ ngày 21/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Từ chiều tối 21/1, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m, biển động.

Từ ngày 22/1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Nguyễn Hoài
