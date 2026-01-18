Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ có 2 cầu vượt lớn

Trọng Đảng
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa giao chủ đầu tư dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2026, cùng với đó khẩn trương khởi công, hoàn thành cầu vượt đi qua 2 nút giao lớn trên tuyến.

Để không phát sinh điểm ùn tắc mới, đồng thời tạo thành các dòng xe lưu thông đồng mức – không có xung đột, chủ đầu tư dự án là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội (Ban Dân dụng) vừa cho biết, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục sẽ có 2 cầu vượt qua 2 nút giao lớn, gồm: Nút giao với phố Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao phố Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai.

Nút giao Vành đai 1 với phố Láng Hạ - Giảng Võ sẽ được xây cầu vượt theo hướng Hoàng Cầu - Voi Phục (đường kẻ đỏ mô phỏng).

Trọng Đảng
