Đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ có 2 cầu vượt lớn

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa giao chủ đầu tư dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2026, cùng với đó khẩn trương khởi công, hoàn thành cầu vượt đi qua 2 nút giao lớn trên tuyến.

Để không phát sinh điểm ùn tắc mới, đồng thời tạo thành các dòng xe lưu thông đồng mức – không có xung đột, chủ đầu tư dự án là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội (Ban Dân dụng) vừa cho biết, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục sẽ có 2 cầu vượt qua 2 nút giao lớn, gồm: Nút giao với phố Láng Hạ - Giảng Võ và nút giao phố Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai.

Nút giao Vành đai 1 với phố Láng Hạ - Giảng Võ sẽ được xây cầu vượt theo hướng Hoàng Cầu - Voi Phục (đường kẻ đỏ mô phỏng).

Theo Ban Dân dụng Hà Nội, hiện mặt bằng toàn tuyến đã giải phóng xong, với đoạn qua nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai còn giải phóng cả mặt bằng mở rộng để xây cầu vượt.

Theo hồ sơ thiết kế ban đầu, cầu vượt tại hai nút giao có thông số kỹ thuật, khẩu độ tương tự nhau, cầu có chiều dài khoảng 220 mét; chiều rộng (mặt cắt ngang) 18 mét - bố trí 4 làn xe cơ giới, dải phân cách giữa, gờ lan can hai bên.

Cầu vượt có kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, toàn bộ cầu gồm 7 nhịp dầm được đúc bằng bê tông dự ứng lực bản rỗng. Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép đúc, đổ tại chỗ.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.200 tỷ đồng. Dự án có hai hợp phần thi công chính gồm xây dựng đường dài hơn 2,2 km, rộng 50 mét từ Hoàng Cầu đi Voi Phục (Cầu Giấy) và xây dựng 2 cầu vượt trực thông vượt nút Nguyễn Chí Thanh, nút La Thành.

Năm 2018, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định phê duyệt dự án và giao Ban Dân dụng làm chủ đầu tư, hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2021. Tuy nhiên vướng mặt bằng và nhiều nguyên nhân khác đến nay dự án vẫn đang thi công; ngày 15/1 vừa qua, dự án đã thông đường kỹ thuật tuyến chính và có tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2026.