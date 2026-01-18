Huế sắp xây cầu 2.200 tỷ đồng bắc qua ‘ốc đảo’ lớn nhất giữa sông Hương

TPO - Dự án cầu qua cồn Hến - ‘ốc đảo’ lớn nhất nằm giữa sông Hương, cùng với đường dẫn hai đầu cầu vừa được UBND TP. Huế phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng mức vốn dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng kéo dài nhiều năm qua đối với khu dân cư hơn 1.000 hộ dân sinh sống trên “ốc đảo” giữa dòng sông Hương.

Chiều 18/1, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu qua cồn Hến và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố trong giai đoạn tới.

Theo quyết định, mục tiêu đầu tư dự án nhằm thay thế cầu Phú Lưu hiện hữu đã xuống cấp, mặt cầu hẹp, không đáp ứng yêu cầu tải trọng và an toàn giao thông. Việc xây dựng cầu mới không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ.

Cồn Hến - ‘ốc đảo’ lớn nhất nằm giữa sông Hương, sắp có công trình cầu, đường hơn 2.200 tỷ đồng.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 2,76 km, trong đó mặt cắt ngang cầu rộng 26 m. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ với hệ thống hè đi bộ, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước dọc – ngang, hộp kỹ thuật và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Hướng tuyến được xác định với điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ) và điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly (phường Phú Xuân). Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế.

Dự án được phân kỳ đầu tư làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng đường dẫn hai đầu cầu, đồng thời triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2 thực hiện xây dựng cầu qua Cồn Hến.

Công trình thuộc dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.100 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách TP. Huế. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm, bắt đầu từ năm 2026. Theo quy định của Luật Kiến trúc, phương án kiến trúc cây cầu sẽ được tổ chức thi tuyển nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ, hài hòa với cảnh quan sông Hương và không gian đô thị Huế.

Liên quan đến dự án, trước đó, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát thực địa tại khu vực cồn Hến. Bí thư Thành ủy Huế đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành trong công tác chuẩn bị đầu tư, đồng thời nhấn mạnh dự án cầu qua Cồn Hến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc cụ thể hóa định hướng phát triển đô thị Huế theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Nguyễn Đình Trung, các công trình giao thông trọng điểm không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn góp phần tạo điểm nhấn đô thị, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao chất lượng không gian sống và hình ảnh thành phố. Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các yếu tố về quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật, môi trường, nguồn vốn và tiến độ, bảo đảm dự án triển khai đồng bộ, đúng quy định và phát huy hiệu quả đầu tư.

Cồn Hến hiện có hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Do hạ tầng giao thông hạn chế, nhiều năm qua đời sống người dân nơi đây gặp không ít khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ. Việc sớm triển khai dự án cầu qua Cồn Hến được kỳ vọng sẽ đáp ứng mong mỏi của người dân, đồng thời mở ra cơ hội phát triển bền vững cho khu vực “ốc đảo” lớn nhất giữa dòng sông Hương.