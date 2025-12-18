Hà Nội: Phê duyệt nhà đầu tư xây cầu Trần Hưng Đạo

TPO - Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành – Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà được lựa chọn thực hiện dự án thành phần 3- xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Theo đó, đơn vị thực hiện dự án được lựa chọn là Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành – Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà (Tập đoàn Sun Group).

Dự án được triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT với tổng mức đầu tư khoảng 8.190 tỷ đồng. Đây là dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Trước đó, ngày 9/10/2025, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo

Theo thiết kế, tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km. Điểm đầu tại ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông – Lê Thánh Tông; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc các phường Long Biên và Bồ Đề.

Cầu Trần Hưng Đạo dài 870m, quy mô mặt cắt ngang khoảng 43m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp, 2 làn đi bộ. Cầu dẫn hai bên có tổng chiều dài khoảng 1.213m.

Dự án cũng đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tại 3 nút giao gồm: Nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê Tả Hồng và đường Cổ Linh; nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn.

Phương thức thanh toán sơ bộ bằng 4 khu đất với tổng diện tích khoảng 635ha.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề thực hiện chủ trương giãn dân, đồng thời giảm áp lực giao thông cho khu vực đô thị trung tâm.