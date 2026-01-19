Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tài xế 'vui như Tết' khi lần đầu đi cao tốc về Cà Mau

Tân Lộc
TPO - Trong ngày đầu thông xe, nhiều người dân Cà Mau đã thuê xe đi trải nghiệm cao tốc Cần Thơ – Cà Mau. Hầu hết tài xế đều vui với cao tốc mới, đường êm, đi nhanh, an toàn hơn hẳn đi trên quốc lộ trước đây.

Đúng 11h trưa 19/1, tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau chính thức cho xe đi toàn tuyến, tài xế từ Cà Mau được đi cao tốc nối thẳng các địa phương dọc tuyến và lên TPHCM, thậm chí theo cao tốc đi miền Trung, ra miền Bắc. Nhiều tài xế không giấu được sự phấn khởi khi lần đầu trải nghiệm cảm giác “đi cao tốc về Cà Mau”.

08d40bcaf3757c2b2564.jpg
Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau chính thức được thông xe toàn tuyến.

Chia sẻ sau chuyến chạy cao tốc mới, tài xế Lý Văn Vĩnh (ngụ tỉnh Cà Mau) cho biết, khi nghe tin tuyến cao tốc chính thức thông xe toàn tuyến, gia đình ông đã thuê xe để đi thử cho biết. “Đường mới êm, chạy thích dù một số đoạn qua địa phận Cà Mau vẫn còn vài vị trí chưa lắp xong lan can, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc lưu thông”, ông Vĩnh phấn khởi nói.

Tương tự, tài xế Trần Văn Huynh (ngụ xã Đầm Dơi, Cà Mau) chuyên chở hàng tuyến Cà Mau – Cần Thơ cho biết, bình thường anh đưa hàng đi từ sớm, nhưng biết trưa nay cao tốc mới cho xe chạy nên nán lại chờ để đi đường mới. Theo anh, với đường cũ, chạy xe mỗi chiều Cà Mau - Cần Thơ mất từ 3 - 4 tiếng đồng hồ, nhiều xe máy, qua nhiều khu dân cư nên lái xe rất căng thẳng. Giờ đi cao tốc chỉ 2 tiếng, không chung đường xe máy nên lái xe cũng nhàn hơn.

3598830288580374066.jpg
Tài xế Trần Văn Huynh (ngụ xã Đầm Dơi, Cà Mau) vui sướng khi được đi cao tốc.

Còn tài xế xe tải Trần Thanh Tuấn cho rằng, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau không chỉ thuận lợi cho tài xế mà còn mang lại lợi ích lớn cho kinh tế địa phương. “Giờ có cao tốc, chi phí vận chuyển sẽ giảm”, ông Tuấn nhận xét.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110km, 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.523 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã đưa vào khai thác từ ngày 22/12/2025.

Tân Lộc
