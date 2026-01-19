Hộ kinh doanh cần làm 4 việc liên quan đến thuế

TPO - Từ năm nay, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm được miễn thuế thu nhập cá nhân, không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, cơ quan thuế lưu ý, miễn thuế không đồng nghĩa với việc không còn nghĩa vụ quản lý thuế, hộ kinh doanh cần làm 4 việc sau để tránh rủi ro.

Theo Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai, việc xác định ngưỡng miễn thuế căn cứ trên doanh thu cộng dồn của cả năm dương lịch, không tính riêng theo tháng hay theo từng đơn hàng.

Dù được miễn thuế, hộ kinh doanh vẫn là đối tượng quản lý của cơ quan thuế và phải thực hiện các thủ tục hành chính tối thiểu theo quy định. Đây là điểm các hộ còn cách hiểu chưa đầy đủ, dễ dẫn tới rủi ro pháp lý về sau.

4 việc hộ kinh doanh cần làm để tránh rủi ro thuế.

Để tránh tình trạng “dính đòn” thuế, cơ quan thuế khuyến nghị hộ kinh doanh cần thực hiện đầy đủ 4 việc quan trọng. Trước hết là thông báo doanh thu thực tế đúng hạn, thực hiện một lần mỗi năm, trước ngày 31/1 năm sau, để cơ quan thuế có căn cứ xác nhận diện miễn thuế.

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh cần ghi chép và lưu trữ chứng từ tối thiểu theo hướng dẫn tại Thông tư 152/2025/TT-BTC. Việc này nhằm chứng minh doanh thu thực tế khi cơ quan Thuế kiểm tra hoặc đối chiếu dữ liệu.

Một yêu cầu không thể bỏ qua là đăng ký hộ kinh doanh và mã số thuế đầy đủ. Với hộ kinh doanh thường xuyên hoạt động tại địa điểm cố định, mã số thuế được xem là “tấm khiên” pháp lý, giúp hạn chế rủi ro xử phạt hành chính.

Đặc biệt, hộ kinh doanh cần theo dõi sát doanh thu khi phát sinh xuất hóa đơn. Nếu có hoạt động bán hàng cho khách và xuất hóa đơn, cần kiểm soát chặt chẽ để không “vô tình” vượt ngưỡng 500 triệu đồng/năm; trường hợp vượt ngưỡng, bắt buộc phải tự kê khai cuối quý đó

Cơ quan thuế cũng nhấn mạnh một số lưu ý quan trọng liên quan đến hóa đơn. Theo quy định, hộ kinh doanh không được xuất hóa đơn VAT khấu trừ (áp dụng cho tất cả các nhóm), mà chỉ được sử dụng hóa đơn bán hàng. Khách hàng doanh nghiệp vẫn được hạch toán chi phí hợp lý từ loại hóa đơn này.

Việc xin cấp hóa đơn lẻ từ cơ quan thuế cũng cần được theo dõi sát. Mọi giao dịch xuất hóa đơn đều được ghi nhận trên hệ thống dữ liệu, dễ dẫn đến việc vượt ngưỡng miễn thuế và phát sinh nghĩa vụ thuế ngoài ý muốn.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai khuyến cáo, kinh doanh không đăng ký hoặc kinh doanh “chui” tiềm ẩn rủi ro lớn, có thể bị truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính.

“Đừng để quy mô nhỏ trở thành điểm yếu pháp lý. Làm đúng ngay từ đầu không chỉ giúp bà con an tâm kinh doanh mà còn dễ dàng hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi cần”, cơ quan thuế nhấn mạnh.

Tại hội thảo vừa tổ chức tại Thuế TPHCM, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, qua các kênh tiếp xúc với hộ kinh doanh, nhiều ý kiến còn bày tỏ băn khoăn, lo lắng rằng sẽ khó tránh khỏi việc kê khai sai, lo không nắm chắc quy định, lo nộp thuế chưa đúng, lo bị xử phạt vi phạm hành chính...

Trước tình hình này, Cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tiếp xúc trực tiếp với bà con HKD để tiếp tục nắm bắt tâm tư và những đề xuất kiến nghị của bà con; tăng cường đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh sau khi chuyển đổi sang phương pháp tự kê khai,

Theo đó, cơ quan thuế sẽ tiếp tục chuẩn hóa và đa dạng hóa kênh hỗ trợ trên môi trường số: Đăng tải video hướng dẫn thao tác theo từng tình huống, bộ câu hỏi - đáp ngắn gọn, tài liệu “cầm tay chỉ việc”; cập nhật thông tin thường xuyên trên các kênh chính thống để bà con dễ tra cứu, dễ đối chiếu. Khi bà con phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế sẽ tăng cường các kênh tiếp nhận và hỗ trợ từ xa để giải đáp nhanh, đúng và thống nhất.