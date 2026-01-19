Hoa Sen Home hướng tới mục tiêu doanh nghiệp tỷ đô

Hoa Sen Home được xây dựng và phát triển như một công ty độc lập, vận hành theo mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Tầm nhìn của Hoa Sen Home là trở thành doanh nghiệp phân phối quy mô lớn, giữ vai trò dẫn dắt thị trường vật liệu xây dựng và nội thất tại Việt Nam, với mục tiêu doanh thu đạt nhiều tỷ USD trong tương lai.

Mở rộng mạng lưới lên 300 siêu thị Hoa Sen Home

Ngày 19/1, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home, khai trương trụ sở công ty, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đối tác quan trọng trong và ngoài nước, công bố định hướng phát triển chiến lược trong giai đoạn mới.

Hoa Sen Home được thành lập vào ngày 5/1/2026 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, là công ty con của Tập đoàn Hoa Sen với tỷ lệ sở hữu 99%, giữ vai trò quản lý, phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc.

Trụ sở Hoa Sen Home tại số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala (TPHCM), khu vực có vị trí chiến lược, hạ tầng hiện đại và môi trường kinh doanh năng động.

Trụ sở Hoa Sen Home tại số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala (TPHCM), khu vực có vị trí chiến lược, hạ tầng hiện đại và môi trường kinh doanh năng động, được xem là bước chuẩn bị quan trọng về bộ máy quản trị và điều hành, phục vụ cho kế hoạch phát triển dài hạn của Hoa Sen Home.

Việc công bố thành lập Hoa Sen Home đánh dấu bước đi chiến lược quan trọng của Tập đoàn Hoa Sen trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu có nhiều biến động, xu thế bảo hộ thương mại gia tăng, chuỗi cung ứng quốc tế bị gián đoạn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động tái định hướng chiến lược phát triển.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen, việc hình thành Hoa Sen Home không chỉ nhằm mở rộng danh mục ngành hàng, mà hướng tới xây dựng một mô hình phân phối hiện đại, quy mô lớn, vận hành bài bản, lấy thị trường nội địa làm trọng tâm, phát huy tối đa lợi thế cốt lõi về thương hiệu, hệ thống phân phối, năng lực quản trị và am hiểu thị trường nội địa, đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng dài hạn, mang lại giá trị gia tăng cao và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Theo định hướng chiến lược, Hoa Sen Home được xây dựng và phát triển như một công ty độc lập, vận hành theo mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả, với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp phân phối quy mô lớn, giữ vai trò dẫn dắt thị trường vật liệu xây dựng và nội thất tại Việt Nam, với mục tiêu doanh thu đạt nhiều tỷ USD trong tương lai.

Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen cùng các các đại biểu tại lễ khai trương

Khi hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi về quy mô, quản trị và thị trường, Hoa Sen Home sẽ thực hiện IPO và trở thành công ty đại chúng, mở ra cơ hội phát triển mới, đồng thời nâng cao giá trị cho cổ đông, đối tác và xã hội.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2020 - 2021, Tập đoàn Hoa Sen trình cổ đông và xác định một trong những nhiệm vụ chiến lược trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2026 là phát triển hoạt động kinh doanh theo mô hình mới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm kinh doanh về vật liệu xây dựng và nội thất; thiết lập chuỗi Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc.

Ngày 20/2/2021, Hoa Sen đã chính thức đưa vào hoạt động siêu thị Hoa Sen Home đầu tiên tại Thốt Nốt, Cần Thơ. Hiện, hệ thống Hoa Sen Home sở hữu hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc, trong đó có 143 cửa hàng theo mô hình siêu thị Hoa Sen Home, kinh doanh hơn 15.000 mã sản phẩm vật liệu xây dựng từ các đối tác hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới.

Ngoài những đối tác hợp tác phân phối sản phẩm trong hệ thống, Hoa Sen Home đã hợp tác và sở hữu riêng 11 thương hiệu vật liệu xây dựng do Hoa Sen Home phân phối độc quyền.

Theo kế hoạch, năm 2026 Hoa Sen Home sẽ phát triển lên 165 siêu thị và mục tiêu đến năm 2030 Hoa Sen Home sẽ đạt tối thiểu 300 siêu thị trên toàn quốc, có các Mega Home diện tích từ 10.000 đến 30.000 m², trở thành trung tâm phân phối vật liệu xây dựng và nội thất tại các vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước.

Ký kết với nhiều đối tác quan trọng

Trong khuôn khổ sự kiện, Hoa Sen Home chính thức ký kết hợp tác với Công ty TNHH Alibaba Cloud (Singapore) trong việc ưu tiên sử dụng Alibaba Cloud cho các giải pháp hệ thống công nghệ thông tin của Hoa Sen Home như: ERP, CRM, SCM; đồng thời ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Alibaba Cloud vào vận hành chuỗi bán lẻ: ERP, e-Commerce, CRM, SCM.

Hoa Sen Home cũng ký kết hợp đồng triển khai giải pháp quản trị chuỗi cung ứng thông minh (Smart SCM) với Công ty TNHH Quản lý Chuỗi cung ứng Cainiao Chiết Giang cho hệ thống Hoa Sen Home.

Việc ký kết hợp đồng với hai công ty thành viên Tập đoàn Alibaba này, được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện của Hoa Sen Home, giúp công ty xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại, linh hoạt và có khả năng mở rộng, đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống phân phối quy mô lớn.

Đồng thời, các giải pháp SCM và logistics do Cainiao triển khai sẽ góp phần gia tăng hiệu quả chuỗi cung ứng, rút ngắn thời gian giao hàng, kiểm soát chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo nền tảng vững chắc để Hoa Sen Home phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng cho các mục tiêu tăng trưởng dài hạn trong tương lai.

Bên cạnh đó, Hoa Sen Home tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng quản trị khách hàng và hệ sinh thái sản phẩm, thông qua việc ký kết hợp đồng triển khai giải pháp Salesforce CRM với Salesforce.com Singapore Pte. Ltd. và Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys).

Việc triển khai Salesforce CRM - nền tảng quản trị quan hệ khách hàng hàng đầu thế giới sẽ giúp Hoa Sen Home chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, nâng cao năng lực quản trị bán hàng, marketing và dịch vụ hậu mãi, đồng thời xây dựng một hệ thống vận hành đồng bộ, minh bạch và có khả năng mở rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống phân phối quy mô ngày càng lớn trong tương lai.

Hoa Sen Home cũng chính thức ký kết với các đối tác cung cấp sản phẩm thương mại uy tín trong và ngoài nước: thép xây dựng VAS Nghi Sơn; sứ vệ sinh, sen vòi Arrow; gạch ốp lát Monalisa; gạch ốp lát Navarti; gạch ốp lát Mirage; thiết bị điện - nhà bếp Hafele; sơn trang trí AkzoNobel; dây điện Cadivi; thiết bị đóng ngắt Siemens; thiết bị vệ sinh Roca; đá nhân tạo Vicostone; thiết bị cầm tay Bosch và ván sàn Kim Tín.

Các thỏa thuận hợp tác này thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững, bài bản và có chiều sâu của Hoa Sen Home ngay từ những bước đi đầu tiên, khẳng định rõ nét uy tín, năng lực và vị thế của Hoa Sen Home, một doanh nghiệp đủ nền tảng, đủ tầm nhìn và đủ năng lực để đồng hành cùng các đối tác lớn trong những mục tiêu dài hạn.

Việc ký kết với các đối tác cũng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái vật liệu xây dựng và nội thất đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Hoa Sen Home trong giai đoạn tiếp theo.