Home Credit và Thế Giới Di Động nâng tầm hợp tác, tạo động lực bứt phá cho Điện Máy Xanh

Tiếp nối những thành tựu ấn tượng, Home Credit và Thế Giới Di Động (MWG) chính thức nâng tầm hợp tác chiến lược với tầm nhìn đến năm 2030. Sự hợp tác được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng vượt trội cho MWG, với trọng tâm là hệ sinh thái thuộc công ty Cổ phần đầu tư Điện Máy Xanh, thông qua việc tích hợp các giải pháp tài chính tiên tiến, tái định nghĩa hành trình mua sắm của người tiêu dùng.

Ngày 13/1, Home Credit Việt Nam công bố ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và nâng cấp trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng thông qua các giải pháp và dịch vụ đa dạng. Thỏa thuận này tiếp nối giai đoạn tăng trưởng tích cực 2023-2026, khi doanh số trả chậm do Home Credit triển khai tại hệ thống Thế Giới Di Động đã vượt cột mốc 45.000 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD).

Trọng tâm của hợp tác là công ty cổ phần đầu tư Điện máy Xanh, đơn vị sở hữu các chuỗi thegioididong.com, Điện máy Xanh, Topzone, Avakids, An Khang. Trong những năm qua, Home Credit và Công ty cổ phần đầu tư Điện máy Xanh không ngừng đổi mới và mở rộng các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng như đẩy mạnh chương trình trả góp 0% lãi suất, tài khoản trả sau Home PayLater, thời gian trả chậm lên đến 12 tháng. Và gần đây nhất là quy trình đăng ký được tối giản hóa, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt xuống chưa đầy 1 phút. Những sáng kiến không chỉ góp phần thúc đẩy doanh số, mà hơn hết đã mang đến cho người dùng khả năng tiếp cận các loại dịch vụ tài chính một cách dễ dàng và linh hoạt.

Home Credit và MWG ký kết hợp tác chiến lược, đồng xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện tầm nhìn 2030.

Những năm qua, phần lớn khách hàng mua trả góp tại MWG đều sử dụng dịch vụ của Home Credit. Chia sẻ tại sự kiện, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh cho biết: “Đây là cột mốc quan trọng trong chặng đường gắn kết lâu dài giữa hai bên, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện dựa trên nền tảng công nghệ. Với chúng tôi, phục vụ khách hàng không chỉ nằm ở việc cung cấp những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý nhất mà còn làm sao để càng nhiều người có thể sở hữu được sản phẩm đó thông qua những giải pháp tài chính dễ dàng. Thông qua mối hợp tác ngày càng sâu sắc hơn với Home Credit, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để phục vụ khách hàng tốt hơn và tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới”.

Với tầm nhìn hợp tác dài hạn, chiến lược song phương của Home Credit và MWG hướng đến doanh thu hợp tác đạt 100.000 tỷ đồng và phục vụ 12 triệu khách hàng trong giai đoạn 2026-2030. Theo định hướng này, phạm vi hợp tác sẽ được mở rộng từ giải pháp trả chậm truyền thống sang hệ sinh thái tài chính đa dạng hơn, bao gồm mua trước - trả sau, thẻ tín dụng, vay tiền mặt cùng các sản phẩm tài chính khác của Home Credit trong hệ sinh thái bán lẻ và nền tảng số của MWG.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh.

Trên nền tảng hợp tác chặt chẽ này, hai bên cùng cam kết mục tiêu chung cho chu kỳ hợp tác 4 năm 2026 - 2030 với định hướng tối ưu trải nghiệm tại điểm bán, chuẩn hóa quy trình và mở rộng độ phủ các giải pháp tài chính. Cụ thể, trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, MWG và Home Credit sẽ tối ưu hóa tập khách hàng chung nhằm thiết kế và cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu mua sắm và khả năng chi trả.

Đáng chú ý, phạm vi hợp tác mới không dừng lại ở các sản phẩm công nghệ - điện máy ở MWG, mà sẽ được mở rộng sang các chuỗi bán lẻ trong hệ sinh thái MWG như Bách Hóa Xanh, An Khang và AVAKids. Việc mở rộng được kỳ vọng đưa các giải pháp tài chính đến gần hơn với nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiêu dùng - tài chính của hai bên.

Lấy khách hàng làm trung tâm, Home Credit và MWG tập trung nâng cấp trải nghiệm người dùng thông qua việc tái thiết kế hành trình tài chính theo hướng liền mạch, nhanh chóng và chủ động. Các điểm chạm tài chính của Home Credit được tích hợp xuyên suốt trên cả nền tảng online và offline trong hệ sinh thái bán lẻ của MWG. Đồng thời, từ tháng 11, quy trình 'one-click' được hai bên triển khai đã rút ngắn thời gian hoàn tất hồ sơ trung bình từ 7 phút xuống chỉ còn 54 giây , kết hợp dịch vụ giao hàng tận nhà sau khi hoàn tất thủ tục trả chậm, rút ngắn tối đa thời gian từ quyết định mua sắm đến khi nhận sản phẩm.

Song hành xuyên suốt thời gian mua trả chậm, ứng dụng Home Credit đóng vai trò trung tâm trong việc cung cấp tiện ích số, cho phép khách hàng chủ động quản lý khoản vay, theo dõi lịch thanh toán và lập kế hoạch tài chính cá nhân. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao tính minh bạch, mà còn giúp người tiêu dùng kiểm soát tài chính hiệu quả hơn trong suốt vòng đời sử dụng dịch vụ.

Ông Fabien Sanchez, Giám đốc Kinh doanh Home Credit Việt Nam tại sự kiện.

Ông Fabien Sanchez, Giám đốc Kinh doanh Home Credit Việt Nam khẳng định: "Sự hợp tác giữa Home Credit và MWG trong 3 năm qua không dừng lại ở những con số tăng trưởng tài chính thuần túy hay việc giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các khoản vay, mà là minh chứng cho việc thấu hiểu và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Với tầm nhìn 2030, chúng tôi không chỉ cung cấp các khoản vay, mà đang cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái tiêu dùng - tài chính toàn diện, nơi mọi khách hàng đều có thể tiếp cận các giải pháp minh bạch, siêu tốc chỉ trong vòng 54 giây trên toàn bộ hệ thống từ điện máy đến nhu yếu phẩm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường và mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng”.

Với hành trình hơn 17 năm phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam, Home Credit hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng với mạng lưới phục vụ hơn 17 triệu khách hàng. Doanh nghiệp tập trung chiến lược vào việc tối ưu hóa chi phí và trải nghiệm người dùng thông qua các giải pháp tài chính linh hoạt trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Trong khi đó, đối tác Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) là một trong những nhà bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, hiện sở hữu và vận hành các chuỗi cửa hàng thegioididong.com, Điện máy Xanh, TopZone, Bách Hóa Xanh, An Khang, AVAKids…