Kinh tế

Giá vàng, giá bạc bật tăng mạnh

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (19/1), giá vàng, giá bạc trong nước lập kỷ lục mới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 165 triệu đồng/lượng, giá bạc lên 96,5 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 163 - 165 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 165 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 160 - 163 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng…

Giá bạc miếng, bạc thỏi cùng xu hướng tăng mạnh. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,51 - 3,61 triệu đồng/lượng, tương đương 96,6 triệu đồng/kg, tăng 3,5 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat niêm yết 95,6 triệu đồng/kg…

Giá vàng trong nước đang ở ngưỡng cao.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng SJC ở mức 162,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có mức tăng tương đương sau 1 tuần. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 159,8 - 162,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý, Doji niêm yết 158 - 161 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.672 USD/ounce, tăng 77 USD so với sáng qua và tăng 131 USD trong vòng 1 tuần qua.

Giá bạc thế giới cũng tăng mạnh lên mốc 93,14 USD/ounce. Hiện, giá bạc thỏi, bạc miếng của Phú Quý niêm yết 3,39 - 3,49 triệu đồng/lượng, tương đương 93,1 triệu đồng/kg. Bạc Ancarat niêm yết 92,1 triệu đồng/kg…

So với vàng, giá bạc có mức tăng cao hơn lên tới 10,5 triệu đồng/kg trong vòng 1 tuần. Hiện, kênh đầu tư bạc nổi lên hấp dẫn các nhà đầu tư vì biến động tăng lớn hơn vàng. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên thận trọng vì khi giảm, giá bạc cũng giảm mạnh hơn.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng/USD.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.057 - 26.387 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch mốc 26.600 - 26.650 đồng/USD.

Ngọc Mai
