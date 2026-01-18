Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Khu công nghiệp Nghệ An cần hơn 33.000 lao động

Thu Hiền
TPO - Tỉnh Nghệ An dự kiến tổ chức 3 ngày hội việc làm quy mô lớn tại các khu vực trọng điểm nhằm kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hơn 33.000 lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 18/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, lãnh đạo tỉnh đã thống nhất chủ trương tổ chức chuỗi ngày hội việc làm trong năm nay.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu kinh tế và các khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên 33.000 lao động.

Trong năm 2026, Nghệ An sẽ tổ chức 3 ngày hội việc làm quy mô lớn tại các khu vực trọng điểm, tập trung vào đối tượng lao động phổ thông, lao động kỹ thuật, sinh viên mới ra trường và thanh niên.

tp-img-1944.jpg
Công nhân làm việc tại Khu công nghiệp VSIP.

Đợt 1 dự kiến tổ chức vào ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng) tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (xã Hưng Nguyên) với khoảng 20 doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng hơn 20.000 lao động.

Đợt 2 được tổ chức vào giữa tháng 4 tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An (xã Thần Lĩnh), với sự tham gia của 15-20 doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng hơn 10.000 lao động.

Đợt 3 dự kiến diễn ra vào tháng 6 tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I (phường Hoàng Mai), thu hút 8 - 10 doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng trên 3.000 lao động.

Bên cạnh hoạt động tư vấn, tuyển dụng trực tiếp, UBND tỉnh Nghệ An còn chỉ đạo Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tuyến ngay tại sự kiện. Hoạt động này hướng tới người lao động Nghệ An đang làm việc tại các tỉnh, thành khác hoặc ở nước ngoài có nhu cầu trở về quê hương làm việc.

Năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 49.000 lao động, đạt 106,52% kế hoạch, tăng 1,03% so với cùng kỳ. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của 704 doanh nghiệp với hơn 89.000 vị trí việc làm; riêng tháng 12/2025 ghi nhận 7.672 vị trí tuyển dụng từ 50 doanh nghiệp.

Thu Hiền
