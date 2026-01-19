Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Quảng Ngãi:

Sắp thông xe cầu trên đập dâng Trà Khúc gần 1.500 tỷ đồng

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng đang được các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục cuối cùng, phấn đấu thông xe kỹ thuật qua cầu trên đập trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đến nay, mặt bằng sạch đã được bàn giao gần 99%. Lũy kế giá trị thi công khoảng 1.196/1.236 tỷ đồng vốn xây lắp.

Hiện các nhà thầu đang tập trung triển khai những hạng mục cuối cùng trên công trường. Trong đó, hai đoạn cầu dài gần 1 km đã cơ bản hoàn thành, đang xử lý mối nối giữa các nhịp. Riêng đoạn đường dài khoảng 430m qua đảo Ngọc (nằm giữa sông Trà Khúc) đã được đổ cấp phối, tiến hành lu nền, chuẩn bị các bước hoàn thiện tiếp theo.

4a5721a7d3165c480507.jpg
Toàn cảnh dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc 1.500 tỷ đồng.

Ngày 18/1 trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu trước ngày 31/1 cơ bản hoàn thành các hạng mục quan trọng như nền đường, mặt đập, hệ thống điện chiếu sáng.

“Trong đó, yêu cầu tổ chức kết nối hai bờ bắc - nam sông Trà Khúc, thông xe qua đập để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng, trong năm nay, tỉnh sẽ đưa công trình vào vận hành. Do đó, chủ đầu tư cần rà soát kỹ các điều kiện kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ phương án để sẵn sàng vận hành thử nghiệm đập dâng, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư theo mục tiêu cải thiện cảnh quan sông Trà Khúc, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị trung tâm tỉnh.

2159414671634086613-2.jpg
Do có nhiều vướng mắc liên quan đến mặt bằng nên dự án chậm tiến độ và kéo dài từ năm 2021 - 2023 và tiếp tục phải giãn tiến độ đến tháng 8/2024 và đến nay.

Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, được khởi công tháng 7/2019, dự kiến hoàn thành năm 2021, với tổng số vốn gần 1.500 tỷ đồng.

Đây là công trình thủy lợi kết hợp giao thông, mục tiêu chính của dự án là dâng nước tạo cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường cho trung tâm đô thị phía đông tỉnh Quảng Ngãi...

Dự án gồm cống ngăn sông 19 khoang, với tổng bề rộng gần 720m; bốn khoang tràn piano; đường cá đi rộng 5m; cầu và đường giao thông có tổng chiều dài hơn 974m, chiều rộng mặt cầu 12m... Cầu trên đập giúp kết nối 2 bờ sông Trà Khúc, tạo thuận lợi cho người dân qua lại giữa tuyến đường Hoàng Sa ở bờ Bắc và Trường Sa ở bờ Nam.

Do có nhiều vướng mắc liên quan đến mặt bằng nên dự án chậm tiến độ và kéo dài từ năm 2021-2023 và tiếp tục phải giãn tiến độ đến tháng 8/2024 và đến nay.

Nguyễn Ngọc
#Dự án đập dâng sông Trà Khúc #Hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 #Đầu tư gần 1.500 tỷ đồng #Cải thiện hạ tầng giao thông và thủy lợi #Giảm thiểu xâm nhập mặn và phát triển đô thị #Vướng mắc về mặt bằng và tiến độ dự án #Kết nối hai bờ sông Trà Khúc #Chủ động chuẩn bị vận hành thử nghiệm #Tác động môi trường và cảnh quan sông #Khắc phục trì hoãn do vướng mắc pháp lý và mặt bằng

Xem thêm

Cùng chuyên mục