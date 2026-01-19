Quảng Ngãi: Sắp thông xe cầu trên đập dâng Trà Khúc gần 1.500 tỷ đồng

TPO - Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng đang được các nhà thầu tăng tốc thi công những hạng mục cuối cùng, phấn đấu thông xe kỹ thuật qua cầu trên đập trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đến nay, mặt bằng sạch đã được bàn giao gần 99%. Lũy kế giá trị thi công khoảng 1.196/1.236 tỷ đồng vốn xây lắp.

Hiện các nhà thầu đang tập trung triển khai những hạng mục cuối cùng trên công trường. Trong đó, hai đoạn cầu dài gần 1 km đã cơ bản hoàn thành, đang xử lý mối nối giữa các nhịp. Riêng đoạn đường dài khoảng 430m qua đảo Ngọc (nằm giữa sông Trà Khúc) đã được đổ cấp phối, tiến hành lu nền, chuẩn bị các bước hoàn thiện tiếp theo.

Toàn cảnh dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc 1.500 tỷ đồng.

Ngày 18/1 trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu trước ngày 31/1 cơ bản hoàn thành các hạng mục quan trọng như nền đường, mặt đập, hệ thống điện chiếu sáng.

“Trong đó, yêu cầu tổ chức kết nối hai bờ bắc - nam sông Trà Khúc, thông xe qua đập để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Theo ông Hoàng, trong năm nay, tỉnh sẽ đưa công trình vào vận hành. Do đó, chủ đầu tư cần rà soát kỹ các điều kiện kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ phương án để sẵn sàng vận hành thử nghiệm đập dâng, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư theo mục tiêu cải thiện cảnh quan sông Trà Khúc, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị trung tâm tỉnh.

Do có nhiều vướng mắc liên quan đến mặt bằng nên dự án chậm tiến độ và kéo dài từ năm 2021 - 2023 và tiếp tục phải giãn tiến độ đến tháng 8/2024 và đến nay.

Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, được khởi công tháng 7/2019, dự kiến hoàn thành năm 2021, với tổng số vốn gần 1.500 tỷ đồng.

Đây là công trình thủy lợi kết hợp giao thông, mục tiêu chính của dự án là dâng nước tạo cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường cho trung tâm đô thị phía đông tỉnh Quảng Ngãi...

Dự án gồm cống ngăn sông 19 khoang, với tổng bề rộng gần 720m; bốn khoang tràn piano; đường cá đi rộng 5m; cầu và đường giao thông có tổng chiều dài hơn 974m, chiều rộng mặt cầu 12m... Cầu trên đập giúp kết nối 2 bờ sông Trà Khúc, tạo thuận lợi cho người dân qua lại giữa tuyến đường Hoàng Sa ở bờ Bắc và Trường Sa ở bờ Nam.

