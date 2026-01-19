Doanh nghiệp tên tuổi dồn dập bán vốn

Tuần này, có 16 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 13 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 công ty trả cổ tức cổ phiếu, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu.

Đua nhau bán

Vietinbank (mã chứng khoán: CTG) vừa đăng ký bán toàn bộ 19,6 triệu cổ phiếu của Công ty CP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP), tương đương 9,07% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 19/1 - 13/2.

Trước đó, vào ngày 22/12/2025, Vietinbank đã bán lô cổ phần này thông qua đấu giá tại HNX với giá khởi điểm 29.208 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đến hạn chót đăng ký và đặt cọc không có nhà đầu tư nào tham gia, khiến phiên đấu giá bị hủy. Hiện, cổ phiếu SGP đang giao dịch quanh mức 29.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Vietinbank sẽ thu về khoảng 570 tỷ đồng.

Gần 3,7 triệu cổ phiếu XMC, tương ứng 5,15% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp - mã chứng khoán: XMC) được sang tay với tổng giá trị 29,8 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phần trên do bà Đinh Thị Thanh Hà - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị XMC mua vào từ ông Đinh Văn Quân. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Hà tăng lên 28,24% vốn điều lệ.

Trước đó, vào ngày 8/1, thị trường ghi nhận hơn 6,9 triệu cổ phiếu XMC, tương ứng 9,68% vốn điều lệ với tổng giá trị khoảng 69 tỷ đồng. Lượng cổ phần này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Cử mua vào từ bà Nguyễn Phương Lan. Sau thương vụ này, tỷ lệ sở hữu của ông Cử tăng lên 29,67% vốn điều lệ XMC.

Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital vừa bán 1,45 triệu cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 8,94%. Cụ thể, 2 quỹ thuộc Dragon Capital là Norges Bank bán ra 450.000 cổ phiếu và Vietnam Enterprise lnvestments Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu DXG. Ước tính tổng giá trị giao dịch hơn 23 tỷ đồng.

Ngày 9/12/2025, 3 quỹ thuộc Dragon Capital gồm Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 21 triệu cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua 3,07 triệu cổ phiếu, Vietnam Enterprise Investments Limited mua 4 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong phiên 9/12/2025, hai quỹ khác thuộc Dragon Capital là Amersham Industries Limited bán ra 700.000 cổ phiếu và Saigon Investments Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu DXG.

Quỹ VOF Investment Limited đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) để nâng sở hữu lên 0,89% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/1 - 13/2. Ước tính, quỹ VOF Investment Limited có thể chi ra số tiền 301 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Sonadezi mất tư cách đại chúng

Tổng Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp (Sonadezi - mã chứng khoán: SNZ) công bố thông tin bất thường về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chi nhánh TPHCM lập ngày 8/10/2025, Sonadezi có 470 cổ đông.

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai là cổ đông lớn nhất, nắm giữ tới 99,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phần còn lại thuộc về 469 cổ đông với tỷ lệ sở hữu chỉ 0,46% vốn điều lệ, bao gồm cả 8.200 cổ phiếu quỹ mà Sonadezi đang nắm giữ.

Với cơ cấu sở hữu như trên, Sonadezi không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định. Cụ thể, SNZ không có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Công ty CP Bông Sen Vàng, tổ chức liên quan đến ông Bùi Vũ Trung - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Liên hợp Thực phẩm (mã chứng khoán: FCC) đăng ký bán khoảng 2 triệu cổ phiếu FCC, tương đương gần 35% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/1 - 13/2.

Động thái thoái vốn diễn ra trong bối cảnh FCC chuẩn bị hủy tư cách công ty đại chúng, do vốn chủ sở hữu tại cuối năm 2023 dưới 30 tỷ đồng, không còn đáp ứng điều kiện theo Luật Chứng khoán sửa đổi.