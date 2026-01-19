Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Chú chim xanh bất ngờ 'đổ bộ' ba miền, dân mạng rủ nhau đi check-in

P.V

Chỉ trong vài ngày, mạng xã hội tăng sức nóng không ngừng về một “tọa độ lạ” ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Đó là một mô hình chú chim xanh khổng lồ, nổi bật giữa không gian phố phường tấp nập. Sự xuất hiện đồng loạt ở cả ba thành phố sôi động bậc nhất cả nước cùng loạt hình ảnh check-in được chia sẻ rần rần, khiến sự tò mò ngày càng lan rộng: chú chim xanh này đến từ đâu và mang theo điều gì?

image001-3072.jpg
Chú chim xanh khổng lồ nhưng vô cùng đáng yêu, ai đi qua cũng phải trầm trồ

Trước khi có câu trả lời, không thể phủ nhận, kích thước “ngoại cỡ” của chú chim xanh là ấn tượng đầu tiên khiến dòng người chẳng thể rời mắt. Thế nhưng, thay vì choáng ngợp, cảm giác mang đến lại vô cùng dễ chịu. Chú chim màu xanh dịu, đường nét tròn trịa, biểu cảm thân thiện, như thể mang theo bình an, hạnh phúc cho tất thảy mọi người vừa nhẹ nhàng “đậu” giữa không gian phố phường rộng mở.

Chú chim xanh, chẳng hề ngạc nhiên khi lập tức trở thành tâm điểm thị giác và một “điểm chạm” thú vị nơi không gian công cộng.

image002.jpg
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng lưu lại khoảnh khắc vui tươi bên chú chim xanh

Cứ thế, chú chim xanh thu hút rất nhiều người ghé thăm. Có người ghé qua nhìn ngắm, có người nán lại lâu hơn để chụp thêm những góc hình, tạo nên không khí nhộn nhịp quanh khu vực.

Sự xuất hiện của các gương mặt nổi bật, những gia đình được giới trẻ yêu mến như Trần Lê Đức-Mew, Kha Lê, Ngọc Ánh, Gia đình Milk nè… càng khiến chú chim xanh “phủ sóng”. Mỗi người một khoảnh khắc, một câu chuyện, nhưng tất cả đều chung cảm giác thích thú khi bắt gặp “tọa độ” đang được nhắc đến nhiều trong những ngày qua.

image004.jpg
Anh chàng Trần Lê Đức-Mew và Kha Lê cũng tạo dáng “bật cao” đúng tinh thần đón năm mới tích cực, hứa hẹn sẽ trở thành trào lưu check-in mới

Ấn tượng và được yêu thích đến thế, điều siêu bất ngờ là chú chim xanh lại cực kỳ “kín tiếng”: Không biển tên, không thông tin giới thiệu. Khi nguồn gốc của chú chim vẫn là ẩn số, thì một mã QR được đặt ngay bên cạnh lại mở ra những cảm xúc vỡ òa.

Chỉ cần quét mã, một thông điệp ý nghĩa sẽ được trao đi. Thông điệp hiện ra trên màn hình điện thoại như một món quà nhỏ từ trái tim, khiến ai nấy đều thích thú, kìm lòng chẳng nổi mà chia sẻ đến nhiều người hơn. Vẫn không ai biết chú chim này từ đâu đến, nhưng có lẽ đã tới đây để lan tỏa hạnh phúc và yêu thương.

Giữa nhịp sống tất bật, ‘tọa độ” chú chim xanh khổng lồ xuất hiện như một điểm dừng chậm rãi - nhà ga hạnh phúc, nơi mọi người có thể dạo chơi, chụp một bức ảnh, và được tiếp thêm một chút năng lượng tích cực.

Hiện tại, chú chim xanh đang có mặt tại Vườn hoa Lạc Long Quân (Hà Nội), Công viên Sáng tạo Thủ Thiêm (TP.Hồ Chí Minh) và Sàn cảnh quan phía Nam đuôi cầu Rồng (Đà Nẵng). Bạn hãy ghé qua nhé, biết đâu lại nhận được thông điệp ý nghĩa dành riêng cho mình trong những ngày đầu năm.

P.V
#chim xanh #check-in #địa điểm nổi bật #trào lưu mạng #hành trình

