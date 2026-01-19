Cần Thơ nghiên cứu thí điểm khu thương mại tự do quy mô 2.000-5.000 ha

TPO - Thành phố Cần Thơ nghiên cứu thí điểm và phát triển khu thương mại tự do trở thành động lực tăng trưởng mới, hành lang giao thương quốc tế, ưu đãi đặc thù, gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ tài chính.

UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch lần này, khu kinh tế Trần Đề được định hướng quy mô trên 40.000 ha, gắn với cảng biển Trần Đề. Nơi đây không chỉ đầu mối giao thương, còn thành cực tăng trưởng, đầu tàu phát triển mới của Cần Thơ.

Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về công nghiệp, trong giai đoạn từ nay tới năm 2030, Cần Thơ có 1 khu kinh tế và 40 khu công nghiệp, 46 cụm công nghiệp. Với thu hút các ngành chính như chế biến nông - thủy sản, thiết bị năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, điện tử.

Quy hoạch tiếp tục giữ nguyên hiện trạng khu công nghiệp Trà Nóc 1, 2, Thốt Nốt, Sông Hậu, Tân Phú Thạnh, An Nghiệp, Trần Đề.

Đặc biệt, sẽ thu hẹp quy mô khu công nghiệp Hưng Phú 1, 2.

Riêng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh được mở rộng quy mô, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp tập trung quy mô lớn tại đây, gắn với hệ thống khu đô thị - dịch vụ và logistics.

Cần Thơ cũng dự kiến hình thành thêm 27 khu công nghiệp mới. Đặc biệt, sẽ nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do khoảng 2.000 - 5.000ha, để thu hút đầu tư chiến lược, được áp dụng các chính sách ưu đãi hấp dẫn, vượt trội, cạnh tranh để thu hút đầu tư; gắn với sân bay, cảng nước sâu, các hoạt động thương mại, dịch vụ tài chính.

Khu thương mại tự do Cần Thơ dự kiến có thể đặt tại khu Sân bay Cần Thơ, hoặc khu kinh tế Trần Đề gắn với cảng nước sâu.