Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cần Thơ nghiên cứu thí điểm khu thương mại tự do quy mô 2.000-5.000 ha

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thành phố Cần Thơ nghiên cứu thí điểm và phát triển khu thương mại tự do trở thành động lực tăng trưởng mới, hành lang giao thương quốc tế, ưu đãi đặc thù, gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ tài chính.

UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch lần này, khu kinh tế Trần Đề được định hướng quy mô trên 40.000 ha, gắn với cảng biển Trần Đề. Nơi đây không chỉ đầu mối giao thương, còn thành cực tăng trưởng, đầu tàu phát triển mới của Cần Thơ.

tp-ct-2-9682.jpg
Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về công nghiệp, trong giai đoạn từ nay tới năm 2030, Cần Thơ có 1 khu kinh tế và 40 khu công nghiệp, 46 cụm công nghiệp. Với thu hút các ngành chính như chế biến nông - thủy sản, thiết bị năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, điện tử.

Quy hoạch tiếp tục giữ nguyên hiện trạng khu công nghiệp Trà Nóc 1, 2, Thốt Nốt, Sông Hậu, Tân Phú Thạnh, An Nghiệp, Trần Đề.

Đặc biệt, sẽ thu hẹp quy mô khu công nghiệp Hưng Phú 1, 2.

Riêng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh được mở rộng quy mô, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp tập trung quy mô lớn tại đây, gắn với hệ thống khu đô thị - dịch vụ và logistics.

Cần Thơ cũng dự kiến hình thành thêm 27 khu công nghiệp mới. Đặc biệt, sẽ nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do khoảng 2.000 - 5.000ha, để thu hút đầu tư chiến lược, được áp dụng các chính sách ưu đãi hấp dẫn, vượt trội, cạnh tranh để thu hút đầu tư; gắn với sân bay, cảng nước sâu, các hoạt động thương mại, dịch vụ tài chính.

Khu thương mại tự do Cần Thơ dự kiến có thể đặt tại khu Sân bay Cần Thơ, hoặc khu kinh tế Trần Đề gắn với cảng nước sâu.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #thương mại tự do #đầu tư #đông Nam Bộ #logistics #cảng biển #phát triển

Xem thêm

Cùng chuyên mục