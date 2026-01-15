Khu thương mại tự do thế hệ mới Hải Phòng ưu đãi nhất Việt Nam?

TPO - Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - nhấn mạnh, thành phố đã thành lập Khu thương mại tự do tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu Kinh tế ven biển phía Nam, áp dụng những chính sách ưu đãi tốt nhất toàn quốc hiện nay.

Sáng 15/1, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ khởi dự án khu công nghiệp (KCN) Tiên Lãng 1, thuộc Khu thương mại tự do thế hệ mới.

Dự án này được TP. Hải Phòng tổ chức khởi công ngay tháng đầu năm 2026, nhằm hiện thực hóa chủ trương thành lập Khu thương mại tự do, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển TP. Hải Phòng.

KCN Tiên Lãng 1 được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao theo chủ trương của Thành ủy Hải Phòng về phát triển nhanh, bền vững, là kết quả của công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Dự án do Công ty CP Phát triển xanh bền vững châu Á Thái Bình Dương làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 13.000 tỷ đồng, quy mô 596,7ha, thuộc địa bàn xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng cũ).

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án KCN Tiên Lãng 1, thuộc xã Hùng Thắng (TP Hải Phòng).

Dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và khu vực phía Nam thành phố trong giai đoạn mới. Đặc biệt là chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, hình thành các khu công nghiệp tập trung, hiện đại, gắn với phát triển bền vững.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất ngày càng tăng, giảm tình trạng sản xuất phân tán, đảm bảo quản lý môi trường, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Dự và phát biểu tại Lễ khởi công KCN Tiên Lãng 1, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - nhấn mạnh, thành phố đã thành lập Khu thương mại tự do tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu Kinh tế ven biển phía Nam.

Trong Khu thương mại tự do, thành phố được áp dụng những chính sách ưu đãi tốt nhất toàn quốc hiện nay. Điển hình như mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi tiền thuê đất cao nhất toàn quốc.

Thực hiện cơ chế “một cửa, một dấu”, nhà đầu tư không cần thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế; áp dụng cơ chế hậu kiểm, nhà đầu tư chỉ cần đăng ký và không cần cấp phép các thủ tục về môi trường và xây dựng khi hoạt động; cắt giảm tối đa thời gian thực hiện của nhà đầu tư.

Hàng hóa được hưởng chế độ ưu tiên đặc biệt, miễn kiểm tra chuyên ngành và thông quan siêu tốc, tối ưu hóa chi phí logistics.

Phối cảnh KCN Tiên Lãng 1.

Về đổi mới sáng tạo, áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cho phép triển khai các mô hình kinh doanh, công nghệ mới chưa có trong quy định. Thu hút nhân lực chất lượng cao, cấp thẻ tạm trú lên đến 10 năm và giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo doanh nghiệp. Ngoài ra, còn nhiều chính sách khác, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

KCN Tiên Lãng 1 là khu công nghiệp đầu tiên được thành lập trong Khu thương mại tự do, mang sứ mệnh tiên phong, đặt nền móng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng thành một trung tâm kinh tế biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Là nơi thí điểm thành công các chính sách của Trung ương đối với Hải Phòng.

Điểm đặc biệt nhất của dự án là “chính sách mới - cách làm mới - tốc độ mới”, thời gian thực hiện thủ tục rút ngắn kỷ lục, từ khi nộp hồ sơ đến ngày khởi công chỉ mất 20 ngày.

Cùng ngày, TP. Hải Phòng cũng tổ chức khởi công 2 dự án khu công nghiệp, gồm: KCN Sân bay Tiên Lãng và KCN Vinh Quang (giai đoạn 1).

Dự án KCN sân bay Tiên Lãng có tổng vốn đầu tư gần 2.800 tỷ đồng, quy mô 186,5ha, trên địa bàn xã Chấn Hưng và dự án KCN Vinh Quang (giai đoạn 1) có tổng vốn đầu tư hơn 3.550 tỷ đồng, quy mô 226ha, tại xã Vĩnh Bảo và xã Vĩnh Hải.

Cả hai dự án đều là dự án trọng điểm nằm trong định hướng phát triển kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ.