OCB tung quà tặng may mắn, trang hoàng chi nhánh đón khách giao dịch Tết 2026

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã sớm triển khai chương trình “Tết Tự Tin – Đón Thịnh Vượng” trên toàn quốc với quà tặng hấp dẫn cùng không gian trải nghiệm đặc sắc, hứa hẹn mang đến khoảnh khắc thú vị cho khách hàng dịp đầu năm mới.

Theo đó, từ ngày 05/01/2026 đến 13/02/2026, chương trình khuyến mại tại quầy được OCB triển khai dành cho khách hàng mở mới tiền gửi, khách hàng Ưu tiên và khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm sức khỏe. Thông qua các phần quà được đầu tư chỉn chu, OCB gửi gắm tinh thần Tết Thịnh Vượng với những lời chúc An Khang – An Lành – Đủ Đầy, đồng hành cùng khách hàng bước vào năm mới với sự an tâm và chủ động về tài chính.

Chỉ hơn 2 tuần triển khai, chương trình đã thu hút hàng nghìn khách hàng tham gia tại các điểm giao dịch OCB toàn quốc

Cụ thể, khách hàng khi giao dịch tại quầy với các hoạt động trên sẽ có cơ hội nhận ngay bộ ấm trà cao cấp Minh Long – món quà mang ý nghĩa sum vầy, gợi nhắc những khoảnh khắc gia đình quây quần, gắn kết; Bộ ly thủy tinh “Xuân An Khang” với sắc xuân tươi mới thay cho lời chúc trọn vẹn, viên mãn; cùng bộ quà tặng sức khỏe “Xuân An Lành” mang đến nguồn năng lượng dồi dào, vững vàng trên mọi hành trình phía trước.

Ngoài ra, hàng loạt phần quà thiết thực khác như vali du lịch, bao lì xì và dù gấp gọn cũng đang chờ đón những chủ nhân mới, tất cả mang đến sự không khí rộn ràng và đầy ắp tiếng cười tại các chi nhánh, phòng giao dịch của OCB trên toàn hệ thống.

Cùng với các ưu đãi tại quầy, nhiều chi nhánh và phòng giao dịch của OCB cũng được trang trí theo concept “Tết Tự Tin – Đón Thịnh Vượng” với hình tượng linh vật con ngựa – biểu trưng cho năm Bính Ngọ làm điểm nhấn. Không gian Tết được thiết kế đồng bộ, tạo nên bầu không khí giao dịch tươi vui, gần gũi và mang đậm sắc xuân.

Khách hàng có cơ hội nhận về những quà tặng thiết thực cũng như trải nghiệm không gian check-in theo phong cách Tết Bính Ngọ 2026

Qua đó, khách hàng đến giao dịch tại quầy còn có cơ hội tham gia các hoạt động check-in đầu xuân và nhận những thông điệp “Sức khỏe – Tài lộc – May mắn – Hạnh phúc”, góp phần lan tỏa tinh thần tích cực trong những ngày đầu năm mới. “Ban đầu tôi chỉ đến OCB để giao dịch như mọi lần, nhưng khá bất ngờ khi không gian chi nhánh được trang trí Tết rất đẹp và rực rỡ. Tôi tranh thủ check-in vài tấm hình kỷ niệm, lại còn được nhận quà Tết mang về. Cảm giác đi ngân hàng mà không khí Tết đã hiện rõ, khá thú vị và dễ chịu.” Chị Lê M.T. (Hà Nội) vui mừng cho biết.

Anh Nguyễn T.T. (TP.HCM), khách hàng giao dịch tại OCB chia sẻ: “Những ngày cận Tết, tôi thường ưu tiên giải quyết sớm các kế hoạch tài chính để yên tâm cho cả gia đình. Việc OCB triển khai chương trình quà Tết ngay tại quầy, cùng không gian giao dịch được trang trí chỉn chu, giúp tôi cảm nhận rõ không khí gần những ngày xuân đến và sự chu đáo trong cách ngân hàng chăm sóc khách hàng.”

Thông qua chương trình “Tết Tự Tin – Đón Thịnh Vượng”, OCB đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp: thịnh vượng không chỉ là đích đến, mà là cảm giác tự tin và an tâm trên từng quyết định tài chính. Trong thời gian tới, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động hấp dẫn thuộc khuôn khổ chuỗi hoạt động Tết 2026, đặc biệt là các chương trình với sự tham gia của các khách mời nổi tiếng, mang đến thêm những điểm chạm trải nghiệm cho khách hàng.