Hé lộ Kế hoạch chuyển sàn của ABBank sau tăng vốn

Hoàn thành gần 200% kế hoạch lợi nhuận năm 2025, tăng vốn điều lệ và xúc tiến chuyển sàn, ABBank đang cho thấy những chuyển động rõ nét nhằm củng cố nền tảng tài chính và mở rộng dư địa phát triển trong giai đoạn tới.

ABBank hé lộ Kế hoạch chuyển sàn của sau tăng vốn

Ba động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới

Năm 2025 mở ra cho Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) cơ hội bứt phá nhờ sự cộng hưởng của 3 yếu tố quan trọng là tăng vốn, vượt kế hoạch lợi nhuận và xúc tiến chuyển sàn.

Đầu tiên, ABBank đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm hơn 310 triệu cổ phiếu ra công chúng với tổng giá trị hơn 3.105 tỷ đồng vào ngày 31/12/2025, , góp phần mang lại nhiều tác động tích cực. Dòng vốn mới giúp ngân hàng có thêm dư địa để đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư cho công nghệ, mở rộng kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc tăng vốn cũng giúp nâng cao vị thế tín nhiệm thông qua việc cải thiện chỉ số Vốn chủ sở hữu hữu hình trên Tổng tài sản có rủi ro (TCE/RWA). Đây là chìa khóa để các tổ chức xếp hạng quốc tế như Moody’s xem xét nâng hạng cho ABBank. Thực tế, việc VIS Rating duy trì xếp hạng A- và triển vọng Ổn định ngay trong giai đoạn này là minh chứng rõ ràng cho thấy khả năng quản trị rủi ro và thanh khoản của ngân hàng đang được kiểm soát tốt.

Thứ hai, thông tin cập nhật tính đến ngày 31/12/2025, ABBank ghi nhận 3.522 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành gần 200% kế hoạch năm, trở thành một trong những ngân hàng có tốc độ tăng lợi nhuận mạnh nhất thị trường. Huy động khách hàng đạt 161.221 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng tín dụng giai đoạn tiếp theo.

Hiệu quả hoạt động của ABBank được cải thiện rõ nét khi CIR (chi phí chia cho thu nhập hoạt động) giảm còn 35,09%, phản ánh nỗ lực song song giữa tăng thu nhập và kiểm soát chi phí. ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) đạt 18%, tiệm cận nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu. Đây là cơ sở quan trọng để thị trường kỳ vọng ABBank vượt kế hoạch năm và bước vào chu kỳ tăng tốc mới từ 2026.

ABBank đặt mục tiêu tổng tài sản 290.000 tỷ đồng vào năm 2026, lợi nhuận 4.500 tỷ đồng và nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Hơn nữa, Ngân hàng còn quyết tâm hiện thực hóa 3 mục tiêu lớn đến hết 2027 là đưa vốn hóa thị trường đạt 100.000 tỷ đồng; từng bước đưa ABBank vào Top 10 các ngân hàng có chỉ số ROE hoạt động hiệu quả; và quan trọng hơn, xây dựng một ABBank vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Giữa các ngân hàng đang chưa chính thức niêm yết, ABBank nổi lên là một ứng cử viên sáng giá cho khả năng chuyển sàn trong thời gian tới. Đây là chất xúc tác mạnh mẽ đối với cổ phiếu ngân hàng và mang lại tác động sâu rộng cho cổ đông ABBank và các nhà đầu tư.

Khi nào ngân hàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới?

Ông Nguyễn Quang Huy – CEO Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi đánh giá, khi một ngân hàng cùng lúc chinh phục 3 cột mốc quan trọng – bao gồm việc vượt kế hoạch lợi nhuận, thực hiện tăng vốn điều lệ và xúc tiến lộ trình niêm yết/chuyển sàn – là tổ hợp tín hiệu cho thấy nền tảng tài chính đang được củng cố vững chắc và định hướng phát triển đang chuyển dịch theo chiều sâu. Sự cộng hưởng của 3 yếu tố này là cơ sở để thị trường đặt kỳ vọng vào một giai đoạn tăng trưởng mới, nơi cả năng lực cạnh tranh lẫn giá trị doanh nghiệp đều được nâng tầm.

Động lực đầu tiên đến từ nội tại hoạt động kinh doanh, khi việc vượt kế hoạch lợi nhuận phản ánh hiệu quả vận hành vượt kỳ vọng. Thành quả này thường được cấu thành từ việc kiểm soát tốt chất lượng tài sản, cải thiện biên lãi ròng, quản trị chi phí tối ưu và sự tăng trưởng của mảng dịch vụ, cho thấy khả năng duy trì sức bật của ngân hàng ngay cả trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Song hành với kết quả kinh doanh là câu chuyện tăng vốn điều lệ. Trong bối cảnh các chuẩn mực Basel II và Basel III đặt ra yêu cầu khắt khe về hệ số an toàn vốn, dòng vốn mới đóng vai trò như "tấm đệm" tài chính, cho phép ngân hàng mở rộng tín dụng có chọn lọc, mạnh tay đầu tư cho chuyển đổi số và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro.

Mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh này là kế hoạch chuyển sàn, đặc biệt là mục tiêu niêm yết trên HNX hoặc HOSE. Bước đi này mang ý nghĩa nâng cấp toàn diện về chuẩn mực minh bạch, giúp cổ phiếu ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức, khối ngoại và các quỹ ETF, qua đó cải thiện thanh khoản và nâng cao định giá P/B, P/E.

Theo ông Huy, việc ngân hàng đồng thời ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, mở rộng năng lực vốn và hoàn tất quá trình chuyển sàn đã tạo ra nền tảng thuận lợi để củng cố vị thế và nâng cao mức độ tín nhiệm trên thị trường. Tuy nhiên, để những tín hiệu tích cực này chuyển hóa thành giá trị phát triển bền vững, ngân hàng cần tiếp tục chú trọng hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường minh bạch trong định hướng hoạt động và duy trì sự ổn định trong công tác điều hành. Khi các yếu tố này được triển khai đồng bộ, ngân hàng sẽ có điều kiện tiến vào giai đoạn tăng trưởng mới với mức độ tin cậy và năng lực cạnh tranh được cải thiện.