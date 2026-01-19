BSR khánh thành phòng học STEM tại Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR nhấn mạnh, Đà Nẵng không chỉ được biết đến là đô thị đáng sống, trung tâm du lịch – dịch vụ lớn của cả nước, mà còn đang từng bước khẳng định vai trò là động lực phát triển của khu vực, với khát vọng vươn lên trở thành trung tâm tài chính quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ và khởi nghiệp của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hướng tới hội nhập và vươn tầm quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Đà Nẵng hơn bao giờ hết cần một nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy khoa học, năng lực công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và bản lĩnh hội nhập toàn cầu.

Nguồn nhân lực ấy không thể chỉ hình thành trong giảng đường đại học hay trong các viện nghiên cứu, mà phải được ươm mầm ngay từ bậc phổ thông, từ những phòng học STEM mà Petrovietnam/BSR đã và đang đầu tư cho các trường - nơi các em học sinh được khơi dậy đam mê khám phá, được học cách đặt câu hỏi, tìm lời giải bằng khoa học, bằng công nghệ, bằng trí tuệ và sự sáng tạo không giới hạn.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng phát biểu tại lễ khánh thành

“Phòng học STEM tại Trường THPT Trần Phú không chỉ là một phòng học mới, mà là một không gian để các em khám phá, sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Ở đây, các em có thể mạnh dạn đặt câu hỏi, dám thử nghiệm những ý tưởng mới, dám sai và dám làm lại - những điều rất cần thiết để trưởng thành trong thời đại số. Về phía BSR, chú mong các em Trường THPT Trần Phú hãy cố gắng học tập thật tốt, không ngừng rèn luyện kiến thức và kỹ năng. Biết đâu trong một ngày không xa, BSR sẽ được đón chính các em trở thành đồng nghiệp, cùng làm việc với những kỹ sư, nhà khoa học của BSR để vận hành và phát triển Nhà máy Lọc dầu Dung Quất” - Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng chia sẻ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, BSR và đại biểu tham quan phòng học STEM.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, nhà trường đã được Petrovietnam/BSR xây dựng và trao tặng Phòng học STEM trên diện tích gần 120 m², với tổng giá trị 3,5 tỷ đồng, được trang bị hiện đại, đồng bộ, đạt chuẩn quốc tế, phục vụ cho quá trình dạy học STEM, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.Phòng học không chỉ là nơi dạy kiến thức mà còn là nơi khơi gợi đam mê khoa học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, công dân toàn cầu. Phòng học tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện, làm việc nhóm, trách nhiệm xã hội và tinh thần doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Nhà giáo Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng chia sẻ rằng, chương trình “STEM INNOVATION PETROVIETNAM” không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn khẳng định rõ nét trách nhiệm xã hội sâu sắc của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Việc đầu tư xây dựng Phòng học STEM tại trường THPT Trần Phú đã tạo nên một không gian học tập hiện đại, nơi giáo viên và học sinh được trực tiếp thực hành, trải nghiệm, sáng tạo với khoa học và công nghệ, đúng với quan điểm “học đi đôi với hành”, gắn lý thuyết với thực tiễn. Thông qua đó, học sinh có điều kiện vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn, hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi, tư duy sáng tạo và kỹ năng khoa học – công nghệ.

Các học sinh và đại biểu tại phòng học STEM ở Trường THPT Trần Phú

Cũng trong Lễ khánh thành, Petrovietnam/BSR đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các em học sinh Trường THPT Trần Phú – phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Công ty BSR đã và đang thực hiện 15 phòng học STEM tại 5 địa phương: Điện Biên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk; trong đó, tại Đà Nẵng có 3 trường là: Trường THPT Trần Phú, Trường THCS Lê Lợi và Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông.

Năm 2025, BSR đã sản xuất hơn 7,9 triệu tấn sản phẩm các loại, tổng doanh thu đạt trên 142 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 4.540 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 14.250 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh quốc phòng. Trong phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo do Công đoàn Petrovietnam phát động, BSR tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong khi đứng đầu toàn ngành ở cả hai hạng mục quan trọng nhất: số lượng sản phẩm sáng tạo đăng ký nhiều nhất và tổng giá trị làm lợi cao nhất. Cụ thể, BSR được giao chỉ tiêu 68 sản phẩm sáng tạo, nhưng đã đạt tới 869 sản phẩm, với tổng giá trị làm lợi hơn 34.893 tỷ đồng - một con số biết nói, phản ánh sức mạnh trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của người lao động BSR.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, BSR luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững. Tính từ khi đi vào hoạt động đến nay, BSR đã triển khai hàng nghìn công trình/hạng mục an sinh xã hội trên cả nước với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hạ tầng và hỗ trợ cộng đồng. Trong đó, tài trợ cho giáo dục là trên 450 tỷ đồng và tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2022 đến nay, BSR đã triển khai 75 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội.