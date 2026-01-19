Đẩy mạnh xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới

Trong tổng thể đường lối phát triển đất nước, việc tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để Quân đội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong kỷ nguyên phát triển mới.

1. Trong 5 năm qua, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn, khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, xuất hiện những thay đổi mang tính thời đại, nhiều vấn đề rất mới, đặc biệt là đại dịch Covid-19, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh, sâu sắc và toàn diện, nhất là trí tuệ nhân tạo; các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp.

Xung đột, chiến tranh, chạy đua vũ trang diễn ra ở nhiều khu vực, cùng với đó là sự điều chỉnh chính sách thương mại của các nước lớn và những vấn đề an ninh toàn cầu. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục giữ vị trí chiến lược quan trọng, động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới, song phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: TRỌNG HẢI

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm, sáng kiến tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Ảnh: VŨ PHONG

Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tuổi trẻ Quân đội. Ảnh: TUẤN HUY

Đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, uy tín, vị thế được nâng cao trên trường quốc tế; cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cùng với những quyết sách chiến lược, là nền tảng quan trọng để mở ra cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời, cũng đứng trước những khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề đặt ra phải giải quyết. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta; thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, sự cố môi trường diễn biến hết sức phức tạp.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn quân đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc, một số nhiệm vụ đã về đích sớm, ghi nhiều dấu ấn nổi bật:

Quân đội thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng (QS, QP); chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Tích cực nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về lĩnh vực QS, QP, điển hình là: Chủ trì tham mưu ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, kết luận về phát triển công nghiệp quốc phòng, về tổ chức Quân đội, về tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) trên các hướng, địa bàn chiến lược...; nhận diện các nguy cơ, thách thức, đề xuất các chủ trương, biện pháp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; các nội dung về quốc phòng gắn với phát triển KT-XH vùng trong các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng trên cả nước...

Chủ trì soạn thảo và đề xuất ban hành các luật: Biên phòng Việt Nam; Phòng thủ dân sự; Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Phòng không nhân dân; Tình trạng khẩn cấp; Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và một số luật khác, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực QS, QP.

Cùng với đó, đã xây dựng hệ thống các văn bản dưới luật hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ QS, QP. Đây là cơ sở pháp lý, kim chỉ nam cho hoạt động QS, QP, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh; gắn kết chặt chẽ với nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Nền QPTD được xây dựng vững mạnh toàn diện cả tiềm lực, lực lượng, thế trận. Tiềm lực quốc phòng được chú trọng xây dựng, phát triển, tạo ra sức mạnh, năng lực quốc gia mới cho bảo vệ Tổ quốc, nổi bật là tiềm lực chính trị-tinh thần, “thế trận lòng dân” được khơi dậy, phát huy cao độ, thông qua tổ chức các sự kiện trọng đại, diễu binh, diễu hành trong những dịp đại lễ đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, tự lực, tự cường và hào khí dân tộc; tiềm lực kinh tế, văn hóa được tăng cường; tiềm lực khoa học-công nghệ (KH-CN) được ưu tiên đầu tư phát triển mạnh; tiềm lực quân sự-an ninh được củng cố, nâng cao. Các lực lượng quốc phòng được chăm lo xây dựng toàn diện; nhận thức, trách nhiệm, ý thức bảo vệ Tổ quốc của hệ thống chính trị và toàn dân được nâng cao. Thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quốc phòng, an ninh, đối ngoại với kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể thế bố trí quốc phòng phù hợp với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Binh đoàn 20-Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Quân đội trong lĩnh vực kết hợp kinh tế với quốc phòng. Ảnh: DUY MINH

Đặc biệt, Quân đội cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục-đào tạo, tổ chức nhiều cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng quy mô lớn. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng SSCĐ của toàn quân được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh.

Công tác hậu cần, kỹ thuật đạt nhiều tiến bộ mới, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ của toàn quân, nhất là huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, các nhiệm vụ đột xuất; nghiên cứu, sản xuất thành công một số nhiên liệu thay thế nhập khẩu; năng lực sửa chữa và sản xuất vũ khí, trang bị, vật tư kỹ thuật được nâng lên. Công nghiệp quốc phòng được xây dựng, phát triển theo định hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, một số nội dung có bước đột phá, về đích sớm, làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, có ý nghĩa chiến lược và sản xuất được một số sản phẩm lưỡng dụng hiện đại, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế quốc phòng. Các đơn vị và khu kinh tế-quốc phòng đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh ở những địa bàn trọng điểm, chiến lược; các doanh nghiệp Quân đội, tiêu biểu là Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Binh đoàn 20, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội... tiếp tục có bước phát triển vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng gắn với sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và ngày càng khẳng định được vị thế cao trên thế giới.

Công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính Quân đội có nhiều đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu cho các nhiệm vụ của toàn quân. Công tác khoa học quân sự, chuyển đổi số, cải cách hành chính và các mặt công tác khác được triển khai toàn diện, chặt chẽ, hiệu quả. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả, có nhiều đổi mới sáng tạo, tiếp tục là điểm sáng, đạt được những dấu ấn nổi bật, thật sự là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, huy động nguồn lực quốc tế cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thường xuyên chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, toàn quân luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đảng bộ Quân đội được xây dựng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, Quân đội vững mạnh về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, toàn quân luôn vững vàng, kiên định, là lực lượng nòng cốt, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng trong nhân dân và bạn bè quốc tế.

Huấn luyện diễu binh trên biển phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: ANH HẠNH

2. Dự báo những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều thách thức mới. Các nước lớn tiếp tục điều chỉnh chiến lược, vừa cạnh tranh vừa hợp tác, thỏa hiệp, kiềm chế lẫn nhau và can dự, chi phối nội bộ nước khác. Xung đột, chiến tranh, chạy đua vũ trang diễn ra ở nhiều khu vực với hình thái và phương thức mới, nguy hiểm hơn, nguy cơ lan rộng. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ và tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, trong đó có Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột.

Sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên, là nền tảng quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, đất nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện nhiều thủ đoạn, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích quốc gia ở Biển Đông, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng còn nhiều thách thức. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi cao hơn.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ: Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh mới, trước hết toàn quân phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QS, QP, bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược, quyết sách phát triển đất nước; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Luôn coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững” thành hành động hằng ngày, thành tiêu chí rèn luyện, thành thước đo kết quả xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Toàn quân phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và truyền thống "Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng", làm cho giá trị văn hóa truyền thống, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh to lớn để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất", làm nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là Quân đội phải không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về QS, QP, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã hoàn thành xuất sắc "Chiến dịch Quang Trung", thần tốc giúp người dân có nhà cửa bị thiệt hại nặng do mưa lũ xây lại nhà mới. Ảnh: VŨ DUY

Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng thế trận phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Tăng cường sức mạnh quốc phòng, phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục-đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên không gian mạng và các môi trường, không gian chiến lược mới.

Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Quân đội trong giai đoạn mới. Đặc biệt, tập trung nguồn lực, đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Tập trung đầu tư làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, lưỡng dụng trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cải tiến, hiện đại hóa các sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, hiện đại. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Quân đội; thu hút, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách về QS, QP. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng; phát huy hiệu quả các đoàn, khu kinh tế quốc phòng, doanh nghiệp Quân đội và thực hiện tốt các đề án, dự án về tăng cường quốc phòng kết hợp với phát triển KT-XH trên các hướng chiến lược. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, toàn diện cả song phương và đa phương, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, đồng thời đóng góp tích cực vào việc gìn giữ hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang,

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng