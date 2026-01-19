Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Hàn Quốc bắt đầu triển khai ‘tên lửa quái vật’ Hyunmoo-5

Bình Giang

TPO - Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo thông thường mạnh nhất của nước này tới các đơn vị tuyến đầu, các quan chức quân sự cho biết ngày 18/1. Hyunmoo-5 được mệnh danh là “tên lửa quái vật” với đầu đạn có sức công phá rất lớn.

img-1914.jpg
Hyunmoo-5 được mệnh danh là 'tên lửa quái vật'.

Hyunmoo-5 là tên lửa đất đối đất, có khả năng mang đầu đạn nặng tới 8 tấn, được coi là vũ khí mạnh nhất của Hàn Quốc cho tới nay. Các quan chức quân sự cho biết, vũ khí này bắt đầu được biên chế cho đơn vị tuyến đầu từ cuối năm ngoái và dự kiến sẽ hoàn tất triển khai tác chiến đầy đủ trước khi chính quyền hiện tại kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2030.

Hyunmoo-5 được thiết kế để tấn công các cơ sở ngầm chôn sâu, bao gồm boong-ke chỉ huy.

Tên lửa này được công khai lần đầu trong các sự kiện kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc năm 2024, thu hút chú ý vì kích thước và tiềm năng hủy diệt trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực gia tăng.

Tuy vậy, các nhà phân tích cảnh báo không nên phóng đại khả năng của Hyunmoo-5 trong việc vô hiệu hóa những cơ sở ngầm kiên cố nhất của Triều Tiên.

Ông Lee Il-woo - Giám đốc Mạng lưới Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết Hyunmoo-5 là tên lửa có ý nghĩa chiến lược lớn nhất từng được triển khai trong dòng Hyunmoo của Hàn Quốc, nhưng vẫn gặp một số giới hạn.

“Hyunmoo-5 mang đầu đạn thông thường có sức công phá cực lớn, và nếu giảm tải trọng, về mặt lý thuyết có thể mở rộng tầm bắn lên khoảng 3.000km, thậm chí có người còn so sánh nó với tên lửa lớp liên lục địa. Xét về sức mạnh thuần túy và thông điệp chiến lược, đây là tên lửa mạnh nhất mà Hàn Quốc từng triển khai”, ông Lee cho biết.

Từ góc nhìn của Triều Tiên, ông Lee tin rằng tên lửa này là một mối đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt khi năng lực đánh chặn tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn còn hạn chế.

Tuy nhiên, ông Lee cho rằng hiệu quả của Hyunmoo-5 khi tấn công các cơ sở ngầm chôn sâu của Triều Tiên cần được nhìn nhận thận trọng hơn. Nhiều cơ sở ngầm quan trọng của Bình Nhưỡng nằm sâu hơn 100m dưới lòng đất, thường ở dưới lớp đá granite phổ biến trên bán đảo Triều Tiên.

“Ngay cả những vũ khí xuyên boong-ke thông thường tiên tiến nhất cũng gặp khó khăn trong địa hình đá granite”, ông Lee nói.

Ông dẫn ví dụ việc Mỹ sử dụng bom xuyên phá hạng nặng GBU-57, ước tính có thể xuyên khoảng 60m trong các loại đá mềm hơn như sa thạch, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn vô hiệu hóa các cơ sở ngầm ở Iran.

“Các cơ sở của Triều Tiên còn sâu hơn, thường từ 100 - 150m, và được xây dựng trong điều kiện địa chất cứng hơn nhiều. Vì vậy, nói rằng chỉ riêng vũ khí thông thường, kể cả Hyunmoo-5, có thể phá hủy hoàn toàn các cơ sở này là điều không thực tế. Nếu không có vũ khí hạt nhân, việc xuyên phá hoàn toàn là không khả thi”, ông Lee nhận định.

Quân đội Hàn Quốc coi Hyunmoo-5 là một thành tố trung tâm của học thuyết “Trừng phạt và trả đũa quy mô lớn của Hàn Quốc” - một trong ba trụ cột của chiến lược răn đe Triều Tiên. Hai trụ cột còn lại là tấn công phủ đầu Kill Chain và hệ thống phòng thủ tên lửa và không quân Hàn Quốc.

Các quan chức quốc phòng cho biết tên lửa này không chỉ nhằm phá hủy mà còn mang tính răn đe, thể hiện rằng Hàn Quốc có năng lực gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược của đối phương nếu bị tấn công.

Hàn Quốc đang phát triển các hệ thống tên lửa thế hệ tiếp theo có sức công phá cao, tạm gọi là Hyunmoo-6 và Hyunmoo-7, được nói là có tầm bắn xa hơn hoặc khả năng xuyên phá tốt hơn.

Bình Giang
Korea Herald
