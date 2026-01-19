Mỹ cân nhắc thành lập Hội đồng Hòa bình cho Ukraine

TPO - Các quan chức Mỹ đang xem xét mở rộng mô hình Hội đồng Hòa bình được đề xuất cho Dải Gaza sang các khu vực xung đột khác, trong đó có Ukraine, theo Financial Times.

Đề xuất nói trên được cho là lấy cảm hứng từ kế hoạch tái thiết Dải Gaza sau xung đột của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, ý tưởng này hiện mới dừng ở mức thảo luận và chưa có thông tin chính thức về cơ cấu hay chức năng cụ thể của một hội đồng dành cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, ngày 15/1, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social về việc thành lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, nhằm mở ra giai đoạn tiếp theo trong nỗ lực do Mỹ dẫn dắt để thúc đẩy hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine. Theo các thông tin được công bố, hội đồng này có thể tạm thời đảm nhiệm vai trò quản lý và tái thiết Dải Gaza.

Ngày 16/1, Tổng thống Trump đã công bố một số nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, trong đó có Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Thủ tướng Canada Mark Carney. Danh sách đầy đủ dự kiến ​​sẽ được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vào tuần tới, với sự tham gia của một số quan chức liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, bao gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngày 17/1, Bloomberg trích dẫn bản dự thảo điều lệ của hội đồng cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ yêu cầu các quốc gia muốn có một vị trí thường trực trong Hội đồng Hòa bình mới của ông đóng góp ít nhất 1 tỷ USD.

Các báo cáo về đề xuất thành lập Hội đồng Hòa bình cho Ukraine xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp Tổng thống Trump bên lề hội nghị Davos. Tại đây, Ukraine cũng được cho là sẽ thúc đẩy việc ký kết Kế hoạch Thịnh vượng Kinh tế trị giá khoảng 800 tỷ USD, kéo dài 10 năm, nhằm phục hồi nền kinh tế Ukraine sau xung đột.

Mặc dù thông tin chi tiết về Hội đồng Hòa bình tiềm năng cho Ukraine còn hạn chế, song nguồn tin từ Financial Times cho biết, chính quyền Tổng thống Trump coi khái niệm này như một cơ chế phi chính thức, có thể hoạt động song song với các thiết chế quốc tế hiện có trong việc xử lý một số cuộc xung đột.

Về phía Ukraine, một quan chức cấp cao bày tỏ sự ủng hộ về triển vọng thành lập Hội đồng Hòa bình Ukraine như một phần quan trọng trong việc thực hiện hòa bình bền vững. Quan chức này lưu ý rằng, hội đồng do Mỹ chủ trì, có thể bao gồm các đại diện của Ukraine, châu Âu, Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, vào tháng 12/2025, Tổng thống Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình 20 điểm đã hoàn thành 90%. Ngày 12/1/2026, ông Zelensky nói rằng đã chỉ thị cho nhóm đàm phán của Ukraine hoàn thiện văn kiện đảm bảo an ninh với Mỹ và đệ trình để xem xét ở cấp cao nhất.

Một số quốc gia phương Tây cũng đang thảo luận khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Đầu tháng này, Pháp và Anh đã ký một tuyên bố về việc tham gia triển khai lực lượng này, trong khi vai trò và sự ủng hộ của Mỹ vẫn là chủ đề được các bên tiếp tục trao đổi.