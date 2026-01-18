Những thành viên tiềm năng trong Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ khởi xướng

TPO - Các nhà lãnh đạo từ một số quốc gia đã nhận được thư mời tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ khởi xướng, ban đầu nhằm mục đích chấm dứt xung đột ở Dải Gaza nhưng sau đó sẽ được mở rộng để giải quyết xung đột ở những nơi khác trên thế giới.

Ngày 16/1, Nhà Trắng đã công bố một số thành viên của hội đồng, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và con rể của Tổng thống Donald Trump - Jared Kushner.

Những quan chức này sẽ tiếp tục nhiệm kỳ tại hội đồng sau khi kết thúc vai trò giám sát chính quyền tạm thời tại Dải Gaza.

Theo một kế hoạch mà Nhà Trắng công bố hồi tháng 10, ông Trump sẽ là chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Hòa bình.

Israel và nhóm vũ trang Palestine Hamas đã đồng ý với kế hoạch của Tổng thống Mỹ Trump, trong đó nêu rõ một chính quyền Palestine sẽ được giám sát bởi một hội đồng quốc tế, có nhiệm vụ giám sát việc quản trị Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp.

“Theo tôi, hội đồng sẽ bắt đầu với Dải Gaza, sau đó sẽ giải quyết các xung đột khác nếu phát sinh”, Tổng thống Mỹ Trump nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một hội nghị về Dải Gaza ở Ai Cập, ngày 13/10/2025. (Ảnh: AP)

Nhà Trắng không nêu chi tiết trách nhiệm của từng thành viên trong hội đồng, chỉ xác nhận sẽ công bố thêm thành viên trong những tuần tới.

Bốn nguồn tin cho biết vào ngày 17/1, rằng các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Úc và Canada nằm trong số những người được mời tham gia Hội đồng Hòa bình.

Văn phòng Tổng thống Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận đã được thư mời.

Một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã được mời đại diện cho EU.

Hội đồng cũng sẽ bao gồm tỷ phú Marc Rowan, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và cố vấn của ông Trump - Robert Gabriel. Ông Nikolay Mladenov, cựu đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông, sẽ là đại diện cấp cao cho Dải Gaza.

Hai nguồn tin ngoại giao tiết lộ, thư mời cũng bao gồm một “hiến chương”.

“Đó là một ‘Liên Hợp Quốc kiểu ông Trump’, phớt lờ những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc”, một nhà ngoại giao nắm rõ nội dung thư mời cho biết, nói thêm rằng bức thư gọi hội đồng này là “một cách tiếp cận mới táo bạo để giải quyết xung đột toàn cầu”.

Ngoài ra, Nhà Trắng cũng đã thành lập một “Hội đồng điều hành Dải Gaza” riêng biệt gồm 11 thành viên, trong đó có Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, điều phối viên hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Sigrid Kaag, Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất Reem Al-Hashimy và tỷ phú người Israel gốc CH Síp Yakir Gabay.

Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh thành phần của hội đồng không được thảo luận với Israel và trái với chính sách của nước này, dường như ám chỉ sự hiện diện của ông Fidan vì Israel phản đối sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ.