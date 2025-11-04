Hàn Quốc đặt thời hạn chế tạo tàu ngầm hạt nhân sau khi được Mỹ ‘bật đèn xanh’

TPO - Ngày 4/11, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này dự kiến sẽ đưa vào hoạt động tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào cuối những năm 2030.

Tàu ngầm chạy bằng nhiên liệu hạt nhân USS Vermont cập cảng Busan, Hàn Quốc, tháng 9/2024. (Ảnh: Yonhap)

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý về mặt nguyên tắc để Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, sau khi Hàn Quốc thông báo hai nước đã đạt được thỏa thuận khung liên quan đến đầu tư và đóng tàu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội khi đến Hàn Quốc, ông Trump cho biết tàu ngầm hạt nhân của Seoul sẽ được đóng tại “xưởng đóng tàu Philadelphia, ngay tại nước Mỹ thân yêu”.

Công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ được coi là một trong những bí mật quân sự nhạy cảm và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Tàu ngầm chạy bằng diesel phải thường xuyên nổi lên, còn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn nhiều.

Seoul chưa bình luận về phát biểu của ông Trump về việc đóng tàu ở Mỹ. Tuy nhiên, ngày 4/11, quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Won Chong-dae cho biết việc “tự chế tạo tàu ngầm hạt nhân bằng công nghệ của chúng ta là khả thi”.

“Nếu chúng ta đảm bảo được nhiên liệu cho tàu ngầm thông qua tham vấn với Mỹ và bắt đầu giai đoạn xây dựng vào cuối những năm 2020, chúng ta kỳ vọng có thể hạ thủy chiếc tàu đầu tiên vào giữa hoặc cuối những năm 2030. Hàn Quốc hiện đã sở hữu năng lực thiết kế và đóng tàu ngầm thông thường ở đẳng cấp hàng đầu thế giới”, ông Won phát biểu trong cuộc họp nội các.

Phát biểu được đưa ra sau khi một trợ lý tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đã xin “cấp phép nguyên liệu đầu vào” và đã nhận được sự đồng ý từ Washington.

Xưởng đóng tàu Philadelphia mà ông Trump nhắc đến được tập đoàn Hanwha Ocean của Hàn Quốc quản lý từ năm ngoái, nhưng truyền thông đưa tin cơ sở này hiện thiếu trang thiết bị cần thiết để đóng tàu ngầm hạt nhân.

Hồi tháng 8, Hanwha Ocean công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào xưởng đóng tàu Philadelphia, coi đây là một phần cam kết của Seoul nhằm hỗ trợ sự phát triển ngành đóng tàu tại Mỹ, điều mà ông Trump nhiều lần thúc đẩy.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc hôm nay, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khen ngợi Hàn Quốc sở hữu “nền công nghiệp đóng tàu đáng kinh ngạc, và chúng tôi mong muốn mở rộng hợp tác hơn nữa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back khẳng định phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên “vẫn là cam kết không thay đổi” và bác bỏ khả năng Seoul tự phát triển vũ khí hạt nhân.