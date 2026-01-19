Binh sĩ Đức đột ngột rời Greenland

Tờ Bild dẫn các nguồn thạo tin hôm 18/1 cho biết, 15 binh sĩ do Đô đốc Stefan Pauly dẫn đầu đã có mặt tại sân bay ở Nuuk, Greenland, và dự kiến ​​sẽ khởi hành trên chuyến bay của Icelandair.

Theo ấn phẩm, việc rút quân diễn ra khá đột ngột, khi nhóm tiền trạm của quân đội Đức không nhận được giải thích cụ thể nào từ chính quyền Berlin. Toàn bộ các hoạt động dự kiến triển khai trên thực địa đều bị hủy bỏ, trong khi không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra và quá trình rút quân được tiến hành trong điều kiện bí mật.

Trước đó, giới quan sát cho rằng các binh sĩ thuộc Bundeswehr (Quân đội Đức), đến Greenland vào thứ Sáu (16/1), sẽ lưu lại khu vực này trong khoảng thời gian dài hơn.

Động thái rút quân của Đức diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch áp đặt thêm các mức thuế quan đối với Đức và một số quốc gia châu Âu khác, liên quan đến vấn đề Greenland.

Trong một diễn biến mới, Trung tá Peter Milevchuk, người phát ngôn của phái đoàn Đức cho biết, quân đội nước này đã hoàn thành nhiệm vụ tại Greenland.

Trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền thông Funke, ông Milevchuk cho hay: "Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ban đầu, đó là phân tích tình hình như một phần của sáng kiến tổ chức các cuộc diễn tập và huấn luyện".

Ông cũng đánh giá sự hợp tác với quân đội Đan Mạch là rất tích cực và mang tính xây dựng.

"Như tôi đã nói, chúng tôi đã nghiên cứu tình hình ở đây và nhìn chung đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây chúng tôi trở về nước với những kết quả đạt được", ông nói thêm.