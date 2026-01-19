Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Binh sĩ Đức đột ngột rời Greenland

Quỳnh Như

TPO - Một nhóm gồm 15 binh sĩ Đức do Chuẩn đô đốc Stefan Pauly dẫn đầu đã bất ngờ rời Greenland, theo tờ Bild.

Tờ Bild dẫn các nguồn thạo tin hôm 18/1 cho biết, 15 binh sĩ do Đô đốc Stefan Pauly dẫn đầu đã có mặt tại sân bay ở Nuuk, Greenland, và dự kiến ​​sẽ khởi hành trên chuyến bay của Icelandair.

Theo ấn phẩm, việc rút quân diễn ra khá đột ngột, khi nhóm tiền trạm của quân đội Đức không nhận được giải thích cụ thể nào từ chính quyền Berlin. Toàn bộ các hoạt động dự kiến triển khai trên thực địa đều bị hủy bỏ, trong khi không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra và quá trình rút quân được tiến hành trong điều kiện bí mật.

qd.jpg

Trước đó, giới quan sát cho rằng các binh sĩ thuộc Bundeswehr (Quân đội Đức), đến Greenland vào thứ Sáu (16/1), sẽ lưu lại khu vực này trong khoảng thời gian dài hơn.

Động thái rút quân của Đức diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch áp đặt thêm các mức thuế quan đối với Đức và một số quốc gia châu Âu khác, liên quan đến vấn đề Greenland.

Trong một diễn biến mới, Trung tá Peter Milevchuk, người phát ngôn của phái đoàn Đức cho biết, quân đội nước này đã hoàn thành nhiệm vụ tại Greenland.

Trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền thông Funke, ông Milevchuk cho hay: "Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ban đầu, đó là phân tích tình hình như một phần của sáng kiến tổ chức các cuộc diễn tập và huấn luyện".

Ông cũng đánh giá sự hợp tác với quân đội Đan Mạch là rất tích cực và mang tính xây dựng.

"Như tôi đã nói, chúng tôi đã nghiên cứu tình hình ở đây và nhìn chung đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây chúng tôi trở về nước với những kết quả đạt được", ông nói thêm.

Ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Truth Social, rằng chính quyền Washington sẽ áp thuế 10% đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Phần Lan và Hà Lan từ ngày 1/2 cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận về việc mua lại hoàn toàn Greenland. Từ ngày 1/6, mức thuế sẽ tăng lên 25%.

Trước đó, ngày 14/1, Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đảo Greenland rất quan trọng để tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm vàng. Ngoài ra, việc kiểm soát Greenland cũng sẽ làm cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Quỳnh Như
Tass
#Đức #Greenland #quân sự #rút quân #Berlin #Mỹ #NATO

Xem thêm

Cùng chuyên mục