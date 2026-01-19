Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine nói Nga lên kế hoạch phóng 1.000 UAV mỗi ngày

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Ukraine cho biết Nga đang đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái (UAV) và có kế hoạch triển khai tới 1.000 chiếc mỗi ngày nhằm tấn công Ukraine.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, Nga có kế hoạch tăng cường đáng kể năng lực sản xuất máy bay không người lái để từ năm 2026 có thể phóng tới 1.000 máy bay mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine.

"Nga có kế hoạch tăng đáng kể sản lượng UAV để sử dụng tới 1.000 máy bay không người lái mỗi ngày. Vì vậy, chúng ta phải làm mọi cách để phá vỡ kế hoạch này và buộc đối phương phải tạm ngừng các hoạt động quân sự, tạo điều kiện cho những cuộc đàm phán", ông Oleksandr Syrskyi nhấn mạnh.

50cae63d-f908-4df0-9f06-5d5e7bf14b1f.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Tổng tư lệnh Ukraine, hiện Nga sản xuất khoảng 404 UAV các loại mỗi ngày và vẫn có kế hoạch tiếp tục nâng con số này. Bên cạnh đó, Moscow cũng dự định thành lập ít nhất 11 sư đoàn mới vào năm 2026.

Ông Syrskyi cho biết thêm, Nga có kế hoạch tuyển thêm khoảng 409.000 binh sĩ. Ngoài ra, nước này còn sở hữu lực lượng dự bị hơn 20 triệu người, trong đó khoảng 4,5 triệu đã được huấn luyện và có thể tăng cường cho các đơn vị hiện có.

Khi được hỏi về ưu thế trong lĩnh vực UAV, ông Syrskyi nhận định: "Về số lượng máy bay không người lái, hai bên gần như ngang nhau. Vấn đề nằm ở chất lượng. Đối với UAV thông thường, lợi thế về chất lượng đang nghiêng về phía chúng tôi. Tuy nhiên, với UAV sử dụng cáp quang, thật không may là Ukraine vẫn đang cố gắng bắt kịp Nga".

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đang cố gắng nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Ông cho biết phái đoàn Ukraine luôn cập nhật đầy đủ tình hình ở Ukraine với Mỹ, bao gồm cả các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

"Nếu Nga thực sự muốn chấm dứt xung đột, họ nên tập trung vào ngoại giao chứ không phải các cuộc tấn công tên lửa, không phải việc cắt điện, và không phải những nỗ lực nhằm phá hoại nhà máy hạt nhân của chúng tôi. Chúng tôi có dữ liệu về các địa điểm mà Nga đã do thám để chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm năng", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Quỳnh Như
Pravda
