Ukraine sắp ký thỏa thuận lớn với Mỹ

TPO - Ukraine dự kiến sẽ hoàn tất một thỏa thuận khung về đảm bảo an ninh với Mỹ sau Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), theo tờ Financial Times.

Financial Times đưa tin, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna cho biết, Kiev và Washington dự kiến ​​sẽ ký một văn kiện quan trọng về phục hồi kinh tế và thịnh vượng của Ukraine vào tuần này. Lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Davos và liên quan đến thỏa thuận tái thiết trị giá 800 tỷ USD cho Ukraine.

Tờ báo lưu ý, việc đạt được thỏa thuận về các đảm bảo an ninh phức tạp hơn, song Ukraine hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về các điều khoản chung và ký kết thỏa thuận này ngay sau Hội nghị Davos.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty Images

Đầu tháng 1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết văn kiện đảm bảo an ninh song phương giữa Mỹ và Ukraine gần như đã hoàn tất. Ông nhấn mạnh rằng bước tiếp theo là hoàn thiện thỏa thuận ở cấp cao nhất.

Ngày 13/1, ông Zelensky xác nhận Ukraine tiếp tục hợp tác với Mỹ về các đảm bảo an ninh và tái thiết, đồng thời lưu ý rằng việc ký kết có thể sớm diễn ra.

"Chúng tôi tiếp tục chuẩn bị các văn kiện liên quan đến đảm bảo an ninh và tái thiết với Mỹ. Chúng tôi đang nỗ lực để sớm ký kết và được Quốc hội Mỹ cũng như Quốc hội Ukraine phê chuẩn về mặt pháp lý", ông nói.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông hy vọng sẽ nhận được một mốc thời gian cụ thể về các đảm bảo an ninh của Mỹ trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump.

Ukraine đang thảo luận về các đảm bảo trên bộ, trên không và trên biển với các đối tác của mình. Anh và Pháp đang xem xét việc gửi tới 15.000 quân đến Ukraine nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Theo Financial Times, trong khuôn khổ Davos, các đồng minh G7 của Ukraine dự định gặp gỡ Tổng thống Trump để đảm bảo sự ủng hộ Mỹ đối với các cam kết an ninh. Theo các nguồn tin, sẽ không có binh sĩ nào được triển khai nếu không có sự chấp thuận của Mỹ.