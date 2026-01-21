Sinh viên cao học kiếm tiền tỉ nhờ dạy người lạ đi xe đạp

TPO - Một sinh viên cao học ở Trung Quốc đã dạy đi xe đạp cho hàng trăm người trong vòng hai năm. Nhờ đó, anh kiếm được hơn 1 tỉ đồng.

Tờ The Cover đưa tin người đàn ông họ Lý - đang học thạc sĩ năm thứ 3 tại Đại học Thể thao Thượng Hải (SUP), chuyên ngành giáo dục thể chất, gặt hái được thành công bất ngờ từ công việc giúp người khác tập đi xe đạp.

Anh Lý chia sẻ từ nhiều năm trước, anh và một người bạn nhận thấy nhiều người có nhu cầu học đi xe đạp. Nắm bắt cơ hội, họ cùng nhau khởi nghiệp bằng cách mở khóa dạy đi xe đạp. Tuy nhiên, người bạn nhanh chóng từ bỏ vì tìm được công việc ổn định ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Anh Lý kiếm tiền khủng từ việc dạy người khác đi xe đạp.

Sau khi trúng tuyển vào SUP, anh Lý tận dụng thời gian rảnh để dạy đi xe đạp. Anh bắt đầu chia sẻ video hướng dẫn trên mạng xã hội và chỉ trong vòng hai tháng đã nhận được đơn hàng đầu tiên.

Anh Lý tìm kiếm địa điểm rộng rãi gần nhà khách hàng để tổ chức các buổi học. Với gói đảm bảo thành công có giá 800 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng), anh cam kết học viên sẽ biết đi xe đạp sau khi kết thúc khóa học.

Gói học này thường bao gồm hai buổi dành cho người lớn. Mỗi buổi kéo dài từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng đồng hồ. Đối với khách hàng là trẻ em, anh Lý phải sắp xếp nhiều buổi hơn, do thời lượng mỗi buổi học của các em ngắn hơn một giờ, liên quan đến vấn đề thể lực.

Trong vòng hai năm, anh Lý dạy cho khoảng 700 học viên, từ 4 đến 68 tuổi. Phần lớn khách hàng ở độ tuổi 20-30, trong đó 70% là nữ. Anh kiếm được 270.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỉ đồng) từ công việc này, còn trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Thành công này là bất ngờ lớn đối với anh Lý. Anh thừa nhận không lường được nhu cầu thị trường lại lớn đến như vậy.

“Một bộ phận khách hàng trưởng thành học đi xe đạp để thuận tiện cho việc đi làm hằng ngày. Những người khác có nhu cầu cấp bách hơn. Chẳng hạn, một số công ty tổ chức hoạt động team building xoay quanh việc đạp xe, buộc nhân viên phải nhanh chóng học được kỹ năng này”, anh chia sẻ.

Một nữ khách hàng cho biết học đi xe đạp để bù đắp tiếc nuối trong quá khứ. Cô kể: “Khi còn nhỏ, tôi luôn đi bộ đến trường, chưa bao giờ có cơ hội đi xe đạp. Tôi bắt đầu nảy sinh ý định học đi xe đạp vào năm ngoái (2025), khi thấy con gái tập”.

Cô chia sẻ thêm không muốn nhờ chồng giúp đỡ vì biết anh không thể vừa phải giữ xe, vừa phải chạy theo bên cạnh cô.

Với sự hướng dẫn của anh Lý, nữ khách hàng có thể điều khiển xe đạp thành thạo chỉ sau một giờ.

Khách hàng của anh Lý chủ yếu là phụ nữ.

Anh Lý cho biết vì học chuyên ngành giáo dục thể chất, anh có khả năng nhanh chóng nhận ra điểm yếu của từng học viên.

“Chỉ cần làm việc với học viên khoảng 10 phút, tôi có thể ước lượng họ cần bao lâu để thành thạo kỹ năng. Trong nhiều trường hợp, họ học nhanh hơn so với dự tính ban đầu của tôi”, anh nói.

Ngoài chuyên môn, anh Lý còn phải kiên nhẫn và biết cách khích lệ học viên. Anh giải thích nhiều người sợ đi xe đạp do ám ảnh tâm lý từ những lần té ngã thời thơ ấu. Do đó, anh phải trò chuyện với họ để giúp giảm bớt gánh nặng tinh thần này.

Anh Lý dự kiến tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 6 tới. Anh có kế hoạch hoàn thiện phương pháp giảng dạy đi xe đạp và tập trung mở rộng thị trường tại Thượng Hải, cùng các tỉnh lân cận là Chiết Giang và Giang Tô.