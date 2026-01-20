Hỗ trợ thanh niên Nghệ An hơn 6 tỉ đồng vay vốn khởi nghiệp

TPO - Năm 2025, với những nỗ lực, sáng tạo trong hoạt động đã giúp tuổi trẻ Nghệ An đạt nhiều thành tích, kết quả cao trong các chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, có 14 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt với tỉ lệ cao.

14 chỉ tiêu đạt và vượt

Ngày 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, với chủ đề “Tuổi trẻ Nghệ An, tự hào vững tin theo Đảng”, các hoạt động tình nguyện được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai đồng bộ, các hoạt động hưởng ứng được diễn ra sôi động với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp thanh niên. Các hoạt động tình nguyện diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp thanh niên. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cấp ủy, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương “ba liên kết”, trong đó tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện, sử dụng công cụ số để huy động, kết nối nguồn lực, nhiều hoạt động triển khai mang lại hiệu quả tích cực và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân tham gia.

Với những nỗ lực, sáng tạo trong hoạt động đã giúp tuổi trẻ Nghệ An đạt nhiều thành tích, kết quả cao trong các chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, có 14 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt với tỉ lệ cao.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn

Năm 2026, với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đề nghị đề nghị các tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Chương trình hành động của Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải phát biểu tại Hội nghị.

Tập trung triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác lập trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Cổ vũ, phát huy thanh niên tiên phong tham gia các đột phá đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh tình hình mới.

Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đề ra 2 nhiệm vụ đột phá. Trong đó gồm: Đột phá về chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức và hoạt động của Đoàn; Đột phá trong đổi mới phương thức triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động của Đoàn.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tặng cờ thi đua cho 11 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025”.

Tặng Bằng khen 18 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh tặng cờ thi đua cho 9 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc tiêu biểu“, trao Bằng khen cho 35 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc” trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025”.