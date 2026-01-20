Hỗ trợ thanh niên Nghệ An hơn 6 tỉ đồng vay vốn khởi nghiệp

14 chỉ tiêu đạt và vượt
Ngày 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Năm 2025, với chủ đề “Tuổi trẻ Nghệ An, tự hào vững tin theo Đảng”, các hoạt động tình nguyện được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai đồng bộ, các hoạt động hưởng ứng được diễn ra sôi động với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp thanh niên. Các hoạt động tình nguyện diễn ra sôi nổi với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp thanh niên. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cấp ủy, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống nhân dân.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương “ba liên kết”, trong đó tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện, sử dụng công cụ số để huy động, kết nối nguồn lực, nhiều hoạt động triển khai mang lại hiệu quả tích cực và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân tham gia.
Với những nỗ lực, sáng tạo trong hoạt động đã giúp tuổi trẻ Nghệ An đạt nhiều thành tích, kết quả cao trong các chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể, có 14 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt với tỉ lệ cao.
Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn
Năm 2026, với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đề nghị đề nghị các tổ chức Đoàn, Hội tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Chương trình hành động của Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tập trung triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác lập trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Cổ vũ, phát huy thanh niên tiên phong tham gia các đột phá đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, xây dựng Đoàn đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh tình hình mới.
Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đề ra 2 nhiệm vụ đột phá. Trong đó gồm: Đột phá về chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức và hoạt động của Đoàn; Đột phá trong đổi mới phương thức triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động của Đoàn.
Những con số ấn tượng năm 2025
- 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên; 85% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.
- 100% đoàn viên kết nạp mới được học tập và kiểm tra, đánh giá, nhận chứng chỉ việc học tập lý luận chính trị dành cho đoàn viên trên App Thanh niên Việt Nam.
- 142/142 Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc có mô hình đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn, phát huy, văn hóa dân tộc; bản sắc văn hóa, con người xứ Nghệ (đạt 100%).
- 142/142 Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc đều có hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.
- 313.215 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức (đạt 104%).
- 1.589 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa (đạt 105%).
- 80% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện; 86% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 92% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. (Vượt chỉ tiêu).
- Toàn tỉnh trồng mới 512.256 cây xanh (đạt 102%); triển khai 3 công trình thanh niên cấp tỉnh, 35 công trình thanh niên cấp huyện. (Vượt chỉ tiêu).
- Cấp tỉnh hỗ trợ được 1 thôn, bản khó khăn hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. (Đạt chỉ tiêu)
- Hỗ trợ 6 tỉ 114 triệu đồng cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế (đạt 122%), 35 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ (116%); 2145 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn.
- 91.025 lượt đoàn viên thanh niên được tư vấn hướng nghiệp (đạt 101%); giới thiệu việc làm cho 26.234 đoàn viên, thanh niên (đạt 104,9%).
- 102.030 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế (đạt 100%).
- 60.310 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ (đạt 100%).
- Tổ chức kết nạp 28.025 đoàn viên mới (đạt 100,08%); tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 77%. (Vượt chỉ tiêu).