Nữ nghệ sĩ 9x sáng tác giai điệu triệu views chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TPO - Không chỉ vang lên hào hùng trên những sân khấu lớn, giai điệu “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” của nữ nghệ sĩ 9x Hoàng Hồng Ngọc đang được ngân vọng trong những video, clip của người trẻ chia sẻ trên nền tảng TikTok chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Giai điệu “hiệu triệu” trở thành mẫu CapCut “triệu view”

Trong không khí sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lướt các nền tảng mạng xã hội như TikTok hay Facebook, nhiều clip ngắn của đoàn viên, thanh niên bày tỏ tình cảm, niềm tự hào với Tổ quốc, với Đảng trên nền ca khúc “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”. Cùng với giai điệu trẻ trung, sôi nổi là hình ảnh của màu áo thanh niên, là sắc màu tự hào của cờ Đảng, cờ Tổ quốc hiện lên đầy cảm xúc.

Tác giả của ca khúc chính luận trẻ trung này là nữ nghệ sĩ trẻ Hoàng Hồng Ngọc. Ý tưởng “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”, được manh nha trong chuyến công tác từ Hà Giang về Hà Nội, thời điểm cận kề Đại hội XIII của Đảng (năm 2021).

Hoàng Hồng Ngọc thể hiện bài hát "Lời Đảng hiệu triệu trái tim" mở đầu lễ chào cờ sáng 19/1. Ảnh: Xuân Tùng

Hồng Ngọc chia sẻ, trên chuyến xe ấy, nhạc sĩ bậc thầy đã gợi ý lẫn thách đố chị viết một bài hát về Đảng theo phong cách mới trẻ trung. Lúc đầu, cô tỏ ra e dè, không dám vì khó, chủ đề chính luận.

Tuy nhiên, liên tiếp những câu hỏi “tại sao”: Tại sao không thử sức? Tại sao không viết theo một tinh thần mới, âm nhạc mới, tiết tấu mới và từ góc nhìn của người trẻ?... đã thôi thúc cô thực hiện.

Chỉ trong một tuần, bài hát "Lời Đảng hiệu triệu trái tim" đã được cô hoàn thành với những ca từ có thể hiệu triệu hàng triệu trái tim: Tuổi trẻ ơi có Đảng ta đi thôi; Lời Đảng lời dẫn tim ta hãy chung nhịp đập…

Để khơi dậy cảm hứng, tìm chất liệu sáng tác, Hồng Ngọc đã tìm hiểu nhiều nội dung thông tin lịch sử của Đảng, những sáng tác của các tác giả tiền bối.

Hồng Ngọc rất ấn tượng trước “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chính cảm xúc mạnh về khí thế của lời hiệu triệu non sông, sự kết nối thiêng liêng giữa ý chí của Đảng và nhịp đập của Nhân dân, chị đã chọn tiêu đề “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” và phát triển ca khúc với hình dung về một sân khấu rợp trời cờ hoa, nơi lãnh đạo và người dân cùng hòa chung tiếng hát.

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ đã tạo được sự mới mẻ, đột phá ở nhịp điệu bài hát. Thay vì những nhịp điệu hào sảng chậm rãi truyền thống, chị phối khí với tiết tấu nhanh, mạnh, hiện đại.

Ở đoạn cao trào, cô quyết định sử dụng tiếng kèn để tạo hiệu ứng thúc giục, đúng chất của lời hiệu triệu. “Tôi muốn tạo ra sự thôi thúc, một cảm giác rạo rực của tuổi trẻ khi đứng dưới cờ Đảng”, Hồng Ngọc chia sẻ.

Ngay khi ra đời, bài hát “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” đã được vang lên tại nhiều sự kiện lớn, quan trọng. Cùng với bài hát, Hoàng Hồng Ngọc đã có cơ hội biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn, trong đó có dịp 30/4 kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nữ nghệ sĩ Hoàng Hồng Ngọc hưởng ứng chiến dịch truyền thông tuổi trẻ hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV do T.Ư Đoàn phát động. Ảnh: Xuân Tùng

Hoàng Hồng Ngọc cho biết, xuất hiện trên sân khấu cơ quan T.Ư Đoàn sáng 19/1 là lần đầu biểu diễn trong chương trình lễ chào cờ. Điều này càng ý nghĩa, cảm xúc hơn khi là lễ chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Việc ca khúc “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” được T.Ư Đoàn sử dụng cho các clip tuyên truyền trên nền tảng xã hội không chỉ là góp thêm niềm tự hào của cô mà còn cho thấy nhu cầu thưởng thức, sử dụng những ca khúc mang chủ đề chính luận trong cộng đồng, chương trình nghệ thuật để các nghệ sĩ trẻ khai thác, sáng tạo.

“Ý Đảng, lòng dân” và sứ mệnh của ngọn lửa nhỏ

Hòa chung không khí cả nước hướng tới Đại hội XIV của Đảng, Hoàng Hồng Ngọc đã đóng góp vào đề tài có tính chính luận này với ca khúc mới mang tên “Ý Đảng, lòng dân”. Vẫn giữ phong cách hiện đại, trẻ trung, nhưng lần này nữ nhạc sĩ khéo léo pha trộn thêm màu sắc âm nhạc dân tộc.

Hồng Ngọc cho biết, MV “Ý Đảng, lòng dân” thực hiện theo hướng tiếp cận bình dị, sâu sắc. Đó là mô tả không khí chuẩn bị Đại hội tại một khu phố nhỏ. Ở đó, từ các cựu chiến binh, chiến sĩ bộ đội đến các em nhỏ và người dân lao động đều quây quần, háo hức cho sự kiện trọng đại của đất nước. Bên cạnh đó, là sự kết hợp giữa Hoàng Hồng Ngọc và Trần Bích Ngọc – Á quân Sao Mai 2015.

Hoàng Hồng Ngọc cùng các nghệ sĩ trẻ hưởng ứng chiến dịch truyền thông tuổi trẻ hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV do T.Ư Đoàn phát động. Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ về con đường mình đang đi, Hoàng Hồng Ngọc cho biết cô muốn trở thành một "ngọn lửa nhỏ" truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

“Tôi nhận ra đề tài về Đảng, về Bác, về quê hương không hề khó. Chỉ cần mình đủ quan tâm và tìm hiểu, mình sẽ bị thuyết phục bởi những giá trị lịch sử rất đỗi gần gũi và tự hào”, Ngọc bày tỏ và hy vọng các nghệ sĩ trẻ sẽ xem việc sáng tác về đề tài này như một sứ mệnh, mang tiếng nói và hình ảnh của thanh niên Việt Nam đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước.

Hoàng Hồng Ngọc (SN 1992), hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Hồng Ngọc từng giành ngôi vị Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc nhẹ, không chỉ sở hữu giọng ca đẹp, giàu nội lực, mà ngày càng ghi dấu ấn ở lĩnh vực sáng tác ca khúc, sản xuất âm nhạc. Đến nay, cô đã viết khoảng 80 ca khúc, phần lớn gắn với chủ đề người lính, cách mạng và các chương trình chính luận.