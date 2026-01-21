Khơi nguồn sức mạnh nội sinh từ văn hóa, con người và tri thức xã hội

TPO - Trong khuôn khổ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ý kiến tâm huyết từ cơ sở, đô thị trung tâm đến giảng đường đại học đã cùng chung một thông điệp phát huy văn hóa, con người và tri thức khoa học xã hội như những nguồn lực nội sinh then chốt, tạo nền tảng tinh thần vững chắc, củng cố đồng thuận xã hội và mở ra động lực phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Y Un Diễm - giáo viên tiếng Anh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi:

Vun đắp, làm giàu giá trị văn hóa

Là một người con của dân tộc Giẻ Triêng sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi giàu truyền thống cách mạng, tôi luôn tự hào về truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình và những giá trị cộng đồng bền chặt được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, là lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số. Những đổi thay của quê hương hôm nay chính là minh chứng cho đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong không khí trang trọng của Đại hội Đảng, tôi kỳ vọng Đại hội tiếp khẳng định mạnh mẽ hơn nữa quan điểm phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số phải là sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, giáo dục và văn hóa.

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của ngành văn hóa, mà cần được lồng ghép trong giáo dục, du lịch, xây dựng nông thôn mới và phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số. Văn hóa phải trở thành động lực nội sinh cho phát triển, chứ không chỉ là bảo tồn. Bên cạnh đó, là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong gìn giữ và phát huy bản sắc các dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, với tư cách là một thanh niên dân tộc thiểu số, tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số tham gia vào quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, để chính người trẻ trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Khi công nghệ được trao vào tay thế hệ trẻ, văn hóa dân tộc sẽ không bị lùi lại phía sau, mà sẽ bước cùng thời đại bằng hình thức mới, không gian mới và sức sống mới.

Anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội:

Phát huy sức mạnh văn hóa - con người trong quản trị đô thị trung tâm

Là cán bộ công tác tại phường Hoàn Kiếm - trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa và du lịch đặc biệt của Thủ đô, tôi nhận thức sâu sắc rằng phát triển bền vững đô thị trung tâm không chỉ là bài toán hạ tầng hay kinh tế, mà trước hết là bài toán về con người, văn hóa và phương thức quản trị hiện đại.

Trong không khí chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định rõ vai trò của văn hóa và con người Thủ đô là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh quan trọng trong xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Với Hoàn Kiếm, nơi hội tụ di sản lịch sử - văn hóa đặc biệt của quốc gia, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn, mà còn cần “đánh thức” giá trị di sản để phục vụ phát triển bền vững.

Anh Đặng Thanh Tú - Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Từ thực tiễn cơ sở, tôi cho rằng cần tiếp tục đổi mới tư duy quản trị đô thị theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm trụ cột, lấy công nghệ làm công cụ. Việc xây dựng phường thông minh, chính quyền số, đô thị số cần gắn chặt với gìn giữ không gian văn hóa, lối sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo vệ di sản, phát triển du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Tôi tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng đắn từ Đại hội, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, các đô thị trung tâm như Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục là hình mẫu về quản trị hiện đại, phát triển hài hòa giữa bảo tồn - đổi mới - hội nhập, xứng đáng với vị thế “trái tim” của Thủ đô và cả nước.

Chị Bùi Thị Thùy Linh - Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:

Phát huy vai trò của trí thức khoa học xã hội

Với tư cách là một giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, tôi nhận thức sâu sắc rằng trong tiến trình phát triển đất nước, tri thức khoa học xã hội không chỉ có vai trò phản ánh và lý giải các vấn đề xã hội, mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo nền tảng tư tưởng, văn hóa và đồng thuận xã hội cho sự phát triển bền vững.

Tôi kỳ vọng Đại hội tiếp tục khẳng định rõ hơn vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong hoạch định đường lối, chính sách, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của toàn cầu hóa, chuyển đổi số và những biến đổi sâu sắc về cơ cấu xã hội, giá trị và lối sống.

Thực tiễn cho thấy, nhiều vấn đề phát triển hiện nay từ quản trị quốc gia, phát triển con người, bảo tồn văn hóa, đến truyền thông chính sách và củng cố niềm tin xã hội đều đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành, trong đó khoa học xã hội giữ vai trò dẫn dắt về tư duy, phương pháp và định hướng giá trị. Vì vậy, tôi cho rằng cần có cơ chế mạnh mẽ hơn để gắn kết đội ngũ trí thức khoa học xã hội với quá trình xây dựng, phản biện và đánh giá chính sách, kết hợp hài hoà với các đội ngũ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, cũng như các nhà quản lý và hoạch định chính sách trong thực tiễn.

Sự phối hợp này không chỉ nhằm bổ sung tri thức chuyên môn, mà quan trọng hơn là tạo ra một hệ sinh thái tư duy chính sách toàn diện, nơi các quyết định phát triển được soi chiếu đồng thời dưới góc độ hiệu quả kinh tế, tiến bộ khoa học, tác động xã hội và giá trị nhân văn.

Bên cạnh đó, việc đổi mới giáo dục đại học, đặc biệt trong khối khoa học xã hội và nhân văn, cần được triển khai gắn bó chặt chẽ với yêu cầu và mục tiêu phát triển của đất nước. Đào tạo không chỉ dừng ở truyền thụ tri thức, mà cần phải hướng tới bồi dưỡng năng lực phân tích xã hội, tư duy phản biện, ý thức tôn trọng đạo đức học thuật và đề cao trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ - lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cho khoa học xã hội và nhân văn một cách thực chất, coi đây là nguồn lực trí tuệ đặc biệt quan trọng để củng cố sức mạnh mềm quốc gia, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách và xây dựng sự đồng thuận xã hội.