Hội Doanh nhân trẻ sẽ khởi công ít nhất 10.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026

TPO - Trong năm nay 2026, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đặt mục tiêu khởi công ít nhất 10.000 căn nhà ở xã hội, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các chính sách an sinh.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ lần thứ II khóa VIII vừa diễn ra, đã đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2025; đồng thời thống nhất chương trình hoạt động trọng tâm năm 2026 - năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự hội nghị có ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam.

Theo báo cáo, năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ nét trong phương thức hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, từ mở rộng phong trào sang nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đến hết năm 2025, Hội duy trì tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 2 tập đoàn kinh tế, 16 câu lạc bộ trực thuộc, với khoảng 21.000 hội viên đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

Trong năm, các cấp Hội và đơn vị trực thuộc đã triển khai hàng nghìn hoạt động trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đối thoại chính sách, xúc tiến thương mại, đào tạo, hợp tác quốc tế, giao lưu – liên kết, văn hóa – thể thao đến an sinh xã hội.

Nhiều chương trình, sự kiện nổi bật được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nhân trẻ đánh giá cao, tiêu biểu như: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025; Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.

Các đại biểu biểu quyết nội dung tại hội nghị. Ảnh: BTC

Năm 2026 được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam xác định là năm tăng tốc nhiều hoạt động trọng tâm. Trong đó, có chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026; chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025 – 2030 (giai đoạn 1); chương trình xây dựng 10.000 Nhà ở xã hội; tổ chức Đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư nội khối, các chương trình đào tạo doanh nhân trẻ quy mô lớn; mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối doanh nhân trẻ Việt Nam với khu vực và thế giới, cùng các hoạt động an sinh xã hội và thể thao doanh nhân trẻ.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, ngay sau Đại hội Hội Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ VIII, Thường trực Hội đã họp phân công phụ trách các lĩnh vực, xây dựng kế hoạch trọng tâm năm 2026 và ban hành các quy chế hoạt động cho nhiệm kỳ mới.

Hội thống nhất tổ chức hoạt động theo 3 khu vực Bắc – Trung – Nam, với 3 – 4 thường trực Hội trực tiếp phụ trách, tăng cường kết nối và hỗ trợ các hội địa phương. Với những địa phương hoạt động còn hạn chế, T.Ư Hội sẽ phối hợp tìm kiếm, bổ nhiệm chánh văn phòng chuyên trách, chi phí lương do T.Ư Hội chi trả nhằm củng cố tổ chức cơ sở.

Đối với chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn 2025 – 2030, Hội sẽ giao chỉ tiêu, đồng hành cùng các hội địa phương triển khai theo lộ trình bài bản, bảo đảm giá trị thực chất. Trong năm nay, Hội đặt mục tiêu khởi công ít nhất 10.000 căn nhà ở xã hội, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các chính sách an sinh.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đạt được trong năm 2025. Trong thời gian tới, anh Lâm đề nghị T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thống nhất và quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, sứ mệnh của Hội trong hệ thống chính trị – xã hội.

Anh Lâm nhấn mạnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội do T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam thành lập, hoạt động theo mô hình hệ thống thống nhất từ Trung ương đến địa phương, có Đoàn làm nòng cốt chính trị - đây là lợi thế đặc biệt để phát huy sức mạnh toàn hệ thống.

Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhất là cơ quan thường trực - Văn phòng Hội ở Trung ương và địa phương theo hướng chuyên nghiệp hóa, hạn chế kiêm nhiệm, tăng cường liên thông, bảo đảm triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Hội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội, trọng tâm là số hóa hội viên, xây dựng các nền tảng kết nối, diễn đàn trực tuyến nhằm thúc đẩy liên kết nội khối, gia tăng giá trị thiết thực cho hội viên.

Xây dựng đề án tổng thể hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hình thành hệ sinh thái đồng hành từ ý tưởng đến doanh nghiệp, bao gồm đào tạo, tư vấn pháp lý, kết nối đầu tư, hỗ trợ thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Chủ động đồng hành xây dựng tổ chức Đoàn, tổ chức Hội trong doanh nghiệp tư nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất, bảo đảm hoạt động thực chất, gắn với sản xuất – kinh doanh và phát huy vai trò tiên phong của doanh nhân trẻ.

Lãnh đạo T.Ư Hội tặng hoa, quyết định chúc mừng chị Hoàng Thị Linh và anh Nguyễn Duy Tụ. Ảnh: BTC

Hội nghị cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự và kiện toàn bộ máy hoạt động. Thành lập thêm 3 câu lạc bộ gồm: CLB Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội; CLB Ủy ban T.Ư Hội các thời kỳ; CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu. Đồng thời đổi tên CLB Doanh nhân trẻ 1983 Việt Nam thành CLB Doanh nhân trẻ 8X Việt Nam; kiện toàn, bổ sung ủy viên Đoàn Chủ tịch và Ủy ban T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Ủy ban T.Ư Hội thống nhất cho chị Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, thôi tham gia Ủy ban T.Ư Hội và thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội theo nguyện vọng cá nhân.

Thường trực Đoàn Chủ tịch đã quyết định bổ nhiệm chị Hoàng Thị Linh - Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam làm Tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Duy Tụ - Phó Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam làm Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân