Nhiều kỳ vọng của đảng viên trẻ hướng về Đại hội XIV của Đảng

TPO - Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều đảng viên trẻ tại TPHCM bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đảng. Chia sẻ của các đảng viên trẻ thể hiện rõ khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và ý thức gắn bó giữa mục tiêu học tập cá nhân với tương lai phát triển của đất nước.

Nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, ý thức phục vụ cộng đồng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảng viên Đoàn Kiến Quốc (sinh viên Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TPHCM) bày tỏ niềm phấn khởi và kỳ vọng vào những định hướng mới cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Với Kiến Quốc, Đại hội không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn gợi mở nhiều suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhất là những sinh viên đang theo đuổi con đường y khoa - một ngành nghề gắn liền với sinh mạng, sức khỏe và chất lượng sống của con người.

Sinh viên TPHCM bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đảng.

Theo Kiến Quốc, trách nhiệm lớn nhất của sinh viên y khoa là nghiêm túc xác định mục tiêu học tập và rèn luyện ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Bên cạnh việc nỗ lực tiếp thu kiến thức chuyên môn, mỗi sinh viên cần không ngừng trau dồi y đức, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, ý thức phục vụ cộng đồng và gắn lý tưởng cá nhân với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sinh viên y khoa hôm nay không chỉ cần vững kiến thức nền tảng mà còn phải chủ động tiếp cận y học hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong y tế, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển

Từ góc nhìn của sinh viên ngành Báo chí, đảng viên trẻ Nguyễn Ngọc Mai Thư (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM) bày tỏ: Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, dấu mốc định hướng cho cách người trẻ nhìn nhận, phản ánh và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong bối cảnh khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và truyền thông số đang tác động sâu rộng đến đời sống xã hội.

Những quyết sách được thông qua tại Đại hội sẽ tạo ra những chuyển động lớn trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian sáng tạo của sinh viên. Sinh viên báo chí hôm nay không chỉ là người tiếp nhận thông tin, mà còn mang trên mình trách nhiệm truyền tải thông tin một cách trung thực, nhân văn, góp phần lan tỏa niềm tin xã hội và khát vọng phát triển.

Nữ đảng viên trẻ kỳ vọng đất nước sẽ có những đột phá về thể chế, khoa học - công nghệ, giáo dục và phát triển con người. Đồng thời, thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên báo chí - truyền thông sẽ tiếp tục được trao niềm tin và cơ hội để sáng tạo, cống hiến, tự tin hội nhập và đóng góp trí tuệ, sức trẻ vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực,

sức sáng tạo

Là đảng viên trẻ đang theo học chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt - Pháp, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Phạm Quyết Thắng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ xác định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những mục tiêu phát triển trung tâm trong nhiệm kỳ tới.

Theo Quyết Thắng, việc đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, năng lượng bền vững, viễn thông 6G và vi mạch số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là với những sinh viên đang theo đuổi các ngành kỹ thuật then chốt.

Phạm Quyết Thắng - sinh viên Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) - (ngoài cùng bên phải) đặt nhiều kỳ vọng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Tôi tin rằng, phát triển khoa học - công nghệ chính là một trong những đóng góp to lớn cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Tôi mong muốn sau Đại hội, Đảng và Nhà nước sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ học tập, nghiên cứu nhằm tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực và sức sáng tạo”, Quyết Thắng bày tỏ.

Theo Phạm Quyết Thắng, thế hệ thanh niên hôm nay chính là lực lượng nòng cốt cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đầy đủ điều kiện về tài chính và môi trường học tập để phát huy hết tiềm năng.

Vì vậy, Thắng kỳ vọng Nhà nước tiếp tục đồng hành cùng người trẻ thông qua các chính sách cụ thể như mở rộng quỹ đổi mới sáng tạo, phát triển các chương trình học bổng khuyến học, tổ chức các cuộc thi học thuật, nghiên cứu quy mô lớn, cũng như các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, ngày hội việc làm gắn với các lĩnh vực trọng điểm.

Bên cạnh đó, việc đầu tư cho phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại và tăng cường liên kết với doanh nghiệp cũng được đảng viên trẻ này kỳ vọng sẽ được chú trọng hơn trong thời gian tới, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội thực tập, việc làm chất lượng cho sinh viên.